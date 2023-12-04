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Экономика ,  
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РБК проведет форум о развитии бизнеса в условиях новой экономики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В понедельник, 18 декабря, в Центре событий РБК в Москве состоится форум «Новая экономика».

В ходе дискуссии участники обсудят развитие высокотехнологичной экономики, итоги работы крупнейших предприятий и компаний МСП. Среди других тем — участие России в глобальной декарбонизации, привлечение и эффективное использование инвестиций, меры государственной поддержки.

Участие в форуме подтвердил министр экономического развития Максим Решетников, к участию приглашены генеральный̆ директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, первые лица крупнейших компаний реального сектора.

Форум пройдет 18 декабря в Центре событий РБК по адресу: Космодамианская набережная, 52/7. Начало — в 10:30. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте (https://neweconomy.rbc.ru/).

Теги
РБК конференция форум Максим Решетников
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