РБК проведет форум о развитии бизнеса в условиях новой экономики
В понедельник, 18 декабря, в Центре событий РБК в Москве состоится форум «Новая экономика».
В ходе дискуссии участники обсудят развитие высокотехнологичной экономики, итоги работы крупнейших предприятий и компаний МСП. Среди других тем — участие России в глобальной декарбонизации, привлечение и эффективное использование инвестиций, меры государственной поддержки.
Участие в форуме подтвердил министр экономического развития Максим Решетников, к участию приглашены генеральный̆ директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, первые лица крупнейших компаний реального сектора.
Форум пройдет 18 декабря в Центре событий РБК по адресу: Космодамианская набережная, 52/7. Начало — в 10:30. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте (https://neweconomy.rbc.ru/).