РБК проведет форум о развитии бизнеса в условиях новой экономики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В понедельник, 18 декабря, в Центре событий РБК в Москве состоится форум «Новая экономика».

В ходе дискуссии участники обсудят развитие высокотехнологичной экономики, итоги работы крупнейших предприятий и компаний МСП. Среди других тем — участие России в глобальной декарбонизации, привлечение и эффективное использование инвестиций, меры государственной поддержки.

Участие в форуме подтвердил министр экономического развития Максим Решетников, к участию приглашены генеральный̆ директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, первые лица крупнейших компаний реального сектора.