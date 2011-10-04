Дневной обзор рынка нефти: Brent сходила ниже 100 долл./барр.

Котировки нефти Brent во вторник, 4 октября, впервые за восемь недель упали ниже отметки 100 долл./барр.

Котировки нефти Brent во вторник, 4 октября, впервые за восемь недель упали ниже отметки 100 долл./барр. По состоянию на 15:55 мск минимальная цена сделки с фьючерсом Brent (ноябрь) составила 99,89 долл./барр. Это самый низкий показатель после 9 августа 2011г.



При этом по состоянию на 16:40 мск цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):



IPE Brent Crude (ноябрь) - 100,06 (-1,61%);

Light, Sweet Crude Oil (ноябрь) – 75,73 (-2,41%).



Отрицательная динамика в ценах по сделкам с нефтяными фьючерсами во многом обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня заметно подрос против евро и других валют, обеспечив условия для продолжения ликвидации позиций по нефтяным фьючерсам и другим рисковым активам, цены на которые установлены в валюте США.



Индекс доллара для шести ведущих мировых валют превысил отметку 79,6 пункта, повысившись относительно предыдущего дня примерно на 0,3%. Вместе с тем на рынке акций в Европе ведущие фондовые индексы активно снижались, что дополнительно оказывает сильное давление на нефтяные котировки.



Напомним, за сентябрь цена нефти WTI упала на 9,61 долл./барр., или на 10,8%, а цена нефти Brent потеряла за месяц 12,09 долл./барр., или 10,5%. С началом октября снижение цен на нефть продолжилось. По итогам торгов 3 октября 2011г. цена нефти WTI (Light Sweet) понизилась на 2% и обновила свой годовой минимум, установившись ниже отметки 78 долл./барр. В то же время цена нефти Brent накануне опустилась на 1% и впервые за семь с половиной месяцев установилась ниже 102 долл./барр.



Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) снизились менее чем на 1%. В том числе официальная цена наиболее активного по сделкам фьючерса (март) по итогам торгов 4 октября 2011г. на TOCOM составила 45,340 тыс. иен/килолитр (примерно 94,18 долл./барр.), снизившись на 370 иен, или на 0,8%.



При этом цена активного контракта установилась в бэквордации относительно цены контракта Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц, которая во вторник составила 46,720 тыс. иен/килолитр (примерно 97,04 долл./барр.), снизившись на 390 иен, или на 0,8%.



Middle East Crude Oil - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman. Она считается ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока. На TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным – тот есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи, исходя из средней за месяц цены нефтяной смеси Middle East Crude Oil, которую определит агентство Platts.



При публикации индекса ISM на рынке произошел небольшой подъем, но потом он снова пошел вниз - глобальный макроэкономический фон остается очень негативным, и рынок находится в "медвежьем" тренде - инвесторы продают на повышении котировок, заявил Bloomberg управляющий директор ICAP Corporates Кен Полкари. Рынок закрылся ниже ключевого уровня поддержки - 1120 по S&P, минимум августа. Теперь можно ожидать дальнейшего падения. 1000 пунктов является психологически важным уровнем, но на нем нет технической поддержки. Волатильность будет высокой до тех пор, пока ситуация в Европе не прояснится, считает эксперт.



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