Рынок акций РФ показывает с утра боковые движения

Торги на российском фондовом рынке открылись сегодня очередным снижением ведущих индексов на смешанном внешнем фоне, однако затем сумели отыграть потери и даже выйти в плюс. Биржи в США накануне завершили день в минусе на 3%, азиатские площадки продолжили тренд, а нефть обновила годовые минимумы - за баррель WTI сегодня не выручить и 78 долл. С другой стороны, фьючерсы на основные американские индексы сейчас восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,4-0,5%.

По состоянию на 10:40 мск индекс ММВБ вырос на 0,23% - до 1347,75 пункта, РТС прибавил 0,21% и составил 1294,39 пункта. Незначительно прибавляют в цене акции нефтегазовых компаний - Газпрома (+1%), "Роснефти" (+0,5%), ЛУКОЙЛа (+0,4%) и "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

"С технической точки зрения индексы после весомого падения готовы к краткосрочному отскоку от достигнутых минимумов, и вполне вероятно, что инвесторы будут искать поводы для этого", - отмечают аналитики компании "Атон".

Внимание участников рынка сегодня будет приковано к речам двух руководителей важнейших мировых Центробанков - главы ЕЦБ Жана-Клода Трише и главы ФРС США Бена Бернанке. Последний будет выступать перед экономическим комитетом конгресса с докладом о состоянии и перспективах американской экономики. Участники рынка ожидают от выступления (запланировано на 18:00 мск) сигналов о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики ведомства, полагают аналитики Газпромбанка.