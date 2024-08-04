Как многодетные семьи вышли в лидеры по доле имеющих кредиты. Инфографика

Доля многодетных семей, у которых есть кредиты, выросла в 2023 году на 8 процентных пунктов (п.п.) и составила 67%. Годом ранее, в 2022 году, доля таких семей была 59% от числа всех многодетных.

Опрошенные РБК эксперты объяснили такой рост не снижением платежной дисциплины таких семей, а программами льготного ипотечного кредитования.