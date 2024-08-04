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Как многодетные семьи вышли в лидеры по доле имеющих кредиты. Инфографика

Многодетные семьи обошли семьи с двумя детьми по доле имеющих кредитов

Доля многодетных семей, у которых есть кредиты, выросла в 2023 году на 8 процентных пунктов (п.п.) и составила 67%. Годом ранее, в 2022 году, доля таких семей была 59% от числа всех многодетных.

Опрошенные РБК эксперты объяснили такой рост не снижением платежной дисциплины таких семей, а программами льготного ипотечного кредитования.

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Фото:Александра Переба / Global Look Press

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Анна Гальчева Анна Гальчева, Мария Лозовая
кредиты многодетные семьи финансовое благосостояние Росстат
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