Ведомства поспорили о средствах на переселение россиян с Крайнего Севера

Власти за год не договорились о финансировании переезда россиян из закрывающихся поселков

Министерства за год не смогли договориться о финансировании переселения россиян из пяти закрывающихся поселков. В целом на переезд с Крайнего Севера претендуют 170 тыс. семей, но в бюджет заложены субсидии менее чем для 1% из них

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минстрой, Минфин и Минэкономразвития почти год не могут урегулировать разногласия по финансированию мероприятий по переселению граждан из пяти закрывающихся населенных пунктов на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях, следует из переписки ведомств (есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документов).

Как следует из доклада замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова в правительство от мая 2023 года, Минэкономики с августа 2022 года запрашивает у Минстроя и Минфина предложения по решению проблемы.

Средства ищут на переселение россиян из отдаленных территорий Магаданской области и Приморского края, а именно сел Таежное и Молодежное, поселков Мадаун, Транспортный, имени Гастелло Тенькинского района. После того как вопрос с финансированием будет решен, правительство сможет согласовать предложения губернаторов этих регионов о закрытии перечисленных населенных пунктов. Ранее проекты согласующих распоряжений правительства, подготовленные Минэкономразвития, уже возвращались из аппарата кабмина в связи с «отсутствием источников финансирования», говорится в материалах.

Минстрой в переписке настаивает, что перераспределением средств в рамках уже выделенного в бюджете финансирования профильной госпрограммы проблему не решить и необходимо изыскивать дополнительные средства. В Минэкономразвития их оценивают в сумму чуть больше 1 млрд руб. Минфин же сообщает, что Минстрой не запрашивал финансирование конкретно этих закрывающихся поселков, но запрашивал деньги в целом на решение проблемы с переселением жителей из северных населенных пунктов — и эти суммы в десятки раз превышали заложенные в бюджете. В таком финансировании ведомству было отказано.

В Минэкономразвития и аппарате правительства перенаправили запрос РБК в Минвостокразвития, в Минфине — в Минстрой. В указанных ведомствах не ответили на вопросы РБК.

Суть программы переселения

За россиянами, выезжающими из закрывающихся по решению властей населенных пунктов, с 2012 года законодательно закреплено право получения субсидий на покупку жилья. Субсидии выдаются из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», они рассчитываются исходя из состава семьи, а также нормативов по размеру жилой площади на человека и стоимости квадратного метра жилья в целом по России. Последний показатель утверждается Минстроем: на второе полугодие 2023 года он составляет 93 457 руб. Получить льготу можно только один раз, для этого необходимо встать на учет и дождаться своей очереди.

Право на аналогичные субсидии в рамках всей госпрограммы имеют не только граждане, чьи населенные пункты закрыли, но и те, кто, например, проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет, инвалиды I и II групп, пенсионеры и безработные, прожившие или проработавшие на этих территориях определенное количество лет. На переселение всех указанных категорий (кроме переселенцев из закрывающихся поселков) в действующем законе о бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. ежегодно.

Отказ от перераспределения средств

Минстрой настаивает на недостаточности существующего финансирования переселения с северных территорий в целом — как в связи с закрытием населенных пунктов, так и по другим причинам, следует из письма замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина в Минэкономразвития (также есть у РБК).

«По состоянию на 1 января 2022 года на учете для переселения из указанных районов и местностей состояли 170,3 тыс. семей. То есть предусмотренный федеральным бюджетом объем финансирования (4,5 млрд руб. — РБК) позволяет предоставить жилищные субсидии только 0,59% граждан от общего количества, претендующих на их получение», — отмечает Стасишин.

В связи с этим обеспечить жильем граждан, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов, за счет перераспределения средств внутри госпрограммы не представляется возможным, указывает замминистра. Он обращает внимание, что к решению проблемы привлекаются в том числе частные компании, например «Норникель». Как сообщили РБК в организации, «Норникель» действительно софинансирует программу по предоставлению выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в Норильске, в районах с благоприятными условиями проживания. В 2021–2024 годах компания направляет 3,32 млрд руб. на эти цели.

«По мнению Минстроя, переселение граждан из закрывающихся населенных пунктов, в том числе расположенных на территории Магаданской области и Приморского края, <...> должно осуществляться за счет выделяемых дополнительных бюджетных ассигнований», — пишет Стасишин.

Эту позицию в целом разделяет и Минэкономразвития. Ведомство попросило вице-премьера Марата Хуснуллина выделить дополнительные средства на переселение россиян из указанных территорий, принимая во внимание «регулярно поступающие» письма Генеральной прокуратуры, обращения уполномоченного по правам человека и депутатов Госдумы. «Минэкономразвития просит вас рассмотреть возможность выделения Минстрою из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований в целях обеспечения реализации мероприятий по закрытию населенных пунктов в рамках госпрограммы», — говорится в докладе Вахрукова.

По оценке Минэка, объем дополнительных средств на эти цели немного превысит 1 млрд руб.

Дискуссия о дополнительном финансировании

При формировании федерального бюджета на 2023–2025 годы Минстрой предложения по выделению дополнительных средств на реализацию мероприятий по переселению граждан из закрывающихся населенных пунктов не направлял, отмечает замминистра финансов Ирина Окладникова (ее письмо в Минэкономразвития также есть в распоряжении РБК). Вместе с тем Минстрой просил значительно увеличить финансирование переезда в целом.

«Минстроем была заявлена дополнительная потребность в объеме 258,8 млрд руб. на 2023–2025 годы на обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которая не была поддержана правительственной комиссией по бюджетным проектировкам <...> в связи с необходимостью проработки вопроса снижения стоимости одного квадратного метра жилья в целях обеспечения отдельных категорий граждан жильем», — говорится в письме Окладниковой.

Сейчас Минстрой совместно с Минфином продолжают «масштабную работу» по совершенствованию способов обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе в части применения «альтернативных механизмов» — рассматривать вопрос финансирования можно будет после завершения этой работы, заключает замминистра. Федеральный бюджет на 2024–2026 годы будет готовиться и вноситься в Госдуму в сентябре.

Противоречие в принятии решений

Проблема в том, что решение о переселении людей из населенного пункта принимает субъект, а финансирование должно происходить за счет средств федерального бюджета, считает профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. «Переселение происходит еще с 1990-х годов, и это сложная история. Люди брали ваучеры на покупку жилья, покупали его, но возвращались к себе (на северные территории)», — напоминает она.

По мнению эксперта, субсидировать переселение необходимо, особенно если это касается семей с детьми. «Хотя речь не о больших суммах, федеральному центру сейчас не до этого», — отмечает она. В результате кто может, тот уезжает сам. «Остаются старики, маргиналы, спивающиеся семьи. У нас 10% сельских поселений практически без населения», — констатирует Зубаревич.

Начиная с 1990-х население Севера России и Нечерноземья сильно сократилось, закрылись сотни поселений, говорит директор центра экономической географии и регионалистики в РАНХиГС Степан Земцов. «Чаще всего это происходит с ресурсным городками, где заканчивается основное сырье, которое добывали местные жители (уголь, нефть, металлы и т.д.), или его добыча становится нерентабельной. Если главное предприятие закрывается, из города быстро уезжает население, его становится недостаточно для поддержания широкой социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, а государству нерентабельно его обслуживание», — объясняет он.

Кроме жилищных субсидий государство могло бы применять различного рода беспроцентные ссуды для приобретения жилья, предоставление арендного государственного жилья в регионе назначения, добавляет Земцов.