Москва не стала лидером по расслоению доходов у жителей среди остальных регионов

Где у россиян больше всего различаются доходы. Инфографика

Калининградская, Мурманская области и Республика Крым стали регионами, где ниже всего расслоение доходов у населения. В то же время Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва стали лидерами среди регионов по расслоению доходов жителей.

Это следует из статьи научного сотрудника центра математического моделирования экономических процессов РАНХиГС Татьяны Ивахненко в статье «Неравенство доходов и обеспеченность природными ресурсами в регионах России», с которой ознакомился РБК (вышла в «Экономическом журнале ВШЭ»).

Как выглядят регионы с самым большим и самым маленьким расслоением — в инфографике РБК.