Bloomberg узнал о запрете Китаю покупать нефть из резервов США

Китаю запретят покупать нефть из стратегических резервов США, пишет Bloomberg со ссылкой на законопроект о финансировании правительства. Сейчас их объем составляет 360 млн барр., что близко к 40-летнему минимуму

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Китаю будет запрещено покупать нефть из стратегических резервов США в соответствии с положением, включенным в законопроект о финансировании американского правительства, пишет Bloomberg.

Такое требование появилось после продажи в 2022 году почти 1 млн барр. нефти из стратегического нефтяного резерва США компании Unipec America Inc., «дочке» китайской Sinopec Corp., отмечает агентство. Его формулировки аналогичны тем, которые были в принятом палатой представителей в 2023 году и не рассмотренном сенатом законопроекте. По данным Bloomberg, конгресс одобрит эту инициативу до 8 марта.

В Белом доме указали на обязательство Минэнерго продавать нефть из стратегического нефтяного резерва на аукционе тем, кто предложит самую высокую цену и вне зависимости от того, является ли участник торгов иностранной компанией, отмечает агентство.

Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1970-х годах и сейчас составляет 360 млн барр. Этот показатель приблизился к 40-летнему минимуму после того, как администрация президента Джо Байдена выделила 180 млн барр. в 2022 году для сдерживания цен на энергоносители после начала Россией военной операции на Украине, пишет Bloomberg. Теперь в Вашингтоне пытаются пополнить запасы, закупив с 2023 года порядка 23 млн барр. нефти.

По итогам 2022 года крупнейшими импортерами нефти в Китай стали Саудовская Аравия (87,49 млн т), Россия (86,25 млн т), Ирак (55,48 млн т), ОАЭ (42,77 млн т) и Оман (39,37 млн т), писал Reuters со ссылкой на данные китайской таможни. Поставки нефти из США достигали 7,89 млн т, что на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечало агентство.

Демократы и республиканцы в конгрессе США 4 марта согласовали четверть финансирования правительства до сентября на $436 млрд, остальную часть законопроектов планируют обсудить до 22 марта.