Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма

Арбитражный суд Севастополя отказал Фонду защиты вкладчиков Крыма во взыскании почти 1 млрд руб. с двух крымских компаний, бравших кредиты в украинских банках. Это первое поражение фонда по таким делам, говорят юристы

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками. Арбитражный суд Севастополя 25 февраля отказал ФЗВ во взыскании 927 млн руб. с крымского предприятия «Днепрметаллсервисгрупп» (ДМСГ) на том основании, что спорная задолженность уже была взыскана «компетентным судом Украины». ДМСГ была учреждена при Украине и перерегистрировалась в российской юрисдикции после принятия Крыма в состав России.

Фонд также добивался обращения взыскания на недвижимое имущество, заложенное другой крымской фирмой — «Металл Сервис Группа» (МСГ) — по кредиту ДМСГ. Суд Севастополя отказал и в этом. Решение суда доступно в картотеке арбитражных дел (.pdf).

Требования почти на 1 млрд руб.

Фонд защиты вкладчиков с февраля 2018 года, когда вступили в силу соответствующие поправки в российское законодательство, подал десятки исковых заявлений о взыскании украинских долгов с крымских предприятий. С 2014 года по 1 февраля 2020 года фонд выплатил крымским вкладчикам 29,8 млрд руб. компенсаций за депозиты, утраченные в результате ухода украинских банков с полуострова, говорится на его сайте. Чтобы компенсировать фонду расходы на выплаты вкладчикам, власти в 2017 году дали ему разрешение предъявлять требования к юрлицам — должникам украинских банков о погашении их задолженности в пользу ФЗВ.

Одно из таких рутинных требований ФЗВ предъявил и к фирмам ДМСГ и МСГ в конце 2017 года, а в феврале 2018 года (то есть буквально через несколько дней после получения новых полномочий) подал на них в суд. Фонд утверждал, что ДМСГ не вернула взятый в 2011 году кредит на €32 млн украинскому Дельта Банку (по решению Банка России в мае 2014 года Дельта Банк прекратил свою работу в Крыму и Севастополе «в связи с неисполнением обязательств перед кредиторами/вкладчиками»). Фонд через различные решения арбитражных судов добился права взыскать с Дельта Банка почти 937 млн руб., из которых реально удалось получить лишь 1%. Оставшиеся 99% ФЗВ попытался забрать у ДМСГ и МСГ по иску в севастопольском арбитраже.