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В России утвердили порядок ведения реестра земель сельхозназначения
Правительство утвердило порядок ведения реестра земель сельхозназначения
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения. Документ опубликован на сайте правительства.
В реестре будут содержаться данные о состоянии и использовании земель, а также о расположенных там участках и зданиях.
«По сути, этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия», — отметили в пресс-службе правительства.
Вносить сведения в базу данных будут подведомственные Минсельхозу организации, а также другие органы власти и госкорпорация «Роскосмос».
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