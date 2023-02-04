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В России утвердили порядок ведения реестра земель сельхозназначения

Правительство утвердило порядок ведения реестра земель сельхозназначения
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения. Документ опубликован на сайте правительства.

В реестре будут содержаться данные о состоянии и использовании земель, а также о расположенных там участках и зданиях.

«По сути, этот ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельскохозяйственного производства. Он позволит быстрее находить возможности для новых агропроектов, в том числе по наращиванию производства продовольствия», — отметили в пресс-службе правительства.

Вносить сведения в базу данных будут подведомственные Минсельхозу организации, а также другие органы власти и госкорпорация «Роскосмос».

Материал дополняется. 

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реестр сельхозземли Михаил Мишустин
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