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МЭРТ начинает антидемпинговое расследование
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МЭРТ начинает антидемпинговое расследование
Экономика, 04 фев 2005, 10:10
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МЭРТ начинает антидемпинговое расследование
МЭРТ РФ начал "расследование в целях установления наличия возросшего импорта труб большого диаметра на таможенную территорию Российской Федерации и обусловленной этим угрозы причинения серьезного ущерба отрасли российской экономики". Расследование начато по приказу главы МЭРТ РФ Г. Грефа от 28 января 2005 и было инициировано российскими трубниками.

С 1 января 2005 года какие-либо механизмы защиты отечественного производителя в этой отрасли отсутствуют. В связи с этим, по подсчетам трубников, отказ от регулируемого импорта труб большого диаметра может обернуться для них убытками примерно в 500 млн долларов в год.

Как отмечено в официальном уведомлении МЭРТ о начале расследования, за 7 месяцев объем реализации российских труб вырос на 8,2%, в то время как объем импорта вырос на 45,9%. Доля российских производителей снизилась на 6,2 процентных пункта по сравнению с 7 месяцами 2003 года. Кроме того, сократилась на 5 процентных пунктов рентабельность продаж российских труб большого диаметра при одновременном увеличении разрыва между средневзвешенными ценами на импортный и российский товар (российские трубы дороже на 39,8%).

Напомним, что срок действия прежнего соглашения, которое регулировало поставки труб из Украины в Россию на протяжении 4-х лет, истек 31 декабря 2004 г. Представителями российских министерств и трубных предприятий был подготовлен и согласован с украинской стороной проект нового cоглашения на 2005-2007 годы, который стороны должны были подписать в конце декабря 2004 г. Соглашение позволило начать реализацию масштабных инвестиционных программ на российских трубных предприятиях, объем инвестиций по которым на конец 2004 года составил более 450 млн долларов.

Однако 28 декабря 2004 года Минэкономики Украины представило новый вариант документа, признанный представителями российских министерств противоречащим интересам России. И хотя 13 января Минэкономразвития подписало с представителями пяти украинских предприятий соглашение на 5 лет о самоограничении поставок труб малого и среднего диаметра в Россию, эксперты выразили сомнение в том, что это сможет стабилизировать ситуацию на российском трубном рынке, где около 60% сбыта приходится на трубы большого диаметра. В этой связи еще 13 января Фонд развития трубной промышленности направил главе МЭРТ обращение, в котором требовал ввести специальные защитные меры в виде предварительных импортных пошлин на импорт труб большого диаметра.

В поисках компромисса, Минэкономики Украины направило 21 января 2005 г. в МЭРТ РФ новый вариант соглашения по поставкам труб. Однако, как считают эксперты, хотя этот документ и ближе к согласованному в середине декабря проекту, он может оказаться не легитимным, учитывая недавние заявления и.о. премьер-министра Юлии Тимошенко о том, что в Кабинете министров Украины в ближайшее время произойдет полная смена состава. Ведь этот проект как раз готовился представителями старого правительства.

По мнению наблюдателей, вновь сформированное правительство Украины должно проявить более конструктивный подход и Соглашение по поставкам труб будет подписано на основе тех положений, которые были согласованы в середине декабре 2004 года российскими и украинскими трубниками. Однако аналитики полагают, что правительство РФ, учитывая серьезность сложившейся ситуации, может уже на время расследования ввести предварительные пошлины на импорт украинских труб большого диаметра до подписания всеобъемлющего Соглашения, регулирующего торговлю всеми видами трубной продукции между двумя государствами.

Теги: Греф , российская экономика
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