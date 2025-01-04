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Итоги 2024 ,  
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Продажи новых автомобилей в России выросли за год почти на 40%

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Итоги 2024
За год в России было продано 1,836 млн новых автомобилей разных классов. При этом продажи новых легковых авто выросли почти в 1,5 раза, до 1,554 млн штук
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

За 2024 год в России было продано более 1,836 млн новых автомобилей разных классов, что на 39% превышает показатель 2023-го (1,32 млн). При этом продажи новых легковых автомобилей выросли почти в 1,5 раза, с 1,057 млн до 1,554 млн штук. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на данные АО «ППК» (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт» и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин).

Ведомство также отметило, что продажи новых легких коммерческих автомобилей увеличились на 34% (с 105 тыс. до 140,3 тыс.), автобусов — на 16% (17,8 тыс. до 20,57 тыс.), а электромобилей — на 31% (с 14,85 тыс. до 19,39 тыс.). В то же время продажи новых грузовиков сократились на 13% (с 140,2 тыс. до 121,56 тыс.).

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Число проданных в России новых автомобилей отечественного производства Минпромторг оценил в 829,87 тыс. (45,2% от общего числа). Это на 28% больше, чем годом ранее (646,27 тыс.).

Больше всего новых легковых автомобилей, по данным Минпромторга, за прошедший год было продано в следующих регионах:

  • Москва — 202,5 тыс. (+13%);
  • Московская область — 111,5 тыс. (+7%);
  • Санкт-Петербург — 91,9 тыс. (+6%);
  • Краснодарский край — 78,34 тыс. (+5%);
  • Татарстан — 75,26 тыс. (+5%).

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые 11 месяцев 2024-го в России было продано более 1,5 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 52% превзошло показатель 2023 года. При этом в АЕБ предупредили о «существенном замедлении» роста авторынка и что «в ближайшее время мы можем быть свидетелями нарастающей негативной тенденции».

Ранее аналитики агентства «Автостат» предупредили, что продажи новых легковых автомобилей в России в новом году могут снизиться на 10% по сравнению с 2024-м, до 1,43 млн штук. Среди негативных факторов, которые повлияют на продажи в 2025-м, были названы высокая инфляция, повышение утильсбора, рост ставок и снижение доступности автокредитов, а также отсутствие официальных поставок от глобальных брендов.

В 2022 году, после введения новых санкций и ухода с российского рынка ряда иностранных производителей, в России было продано 687,37 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 58,8% меньше показателей 2021 года (около 1,667 млн). По итогам 2023-го в России было продано 1,06 млн новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году.

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