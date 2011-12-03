Германия предложила каждой стране еврозоны создать фонд

Немецкое правительство выступило с идеей создать спецфонды для погашения госдолга в каждом из государств еврозоны. Соответствующую позицию в интервью немецким СМИ озвучил глава Министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле.

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"Каждое из государств зоны евро должно озаботиться созданием фонда по погашению госдолга, который будет покрывать часть госдолга, превышающую установленный нормативами уровень в 60% ВВП. Покрывать эту часть госдолга фонд должен за счет налоговых поступлений. В течение 20-летнего периода государственный долг должен быть снижен до 60% ВВП", - пояснил В.Шойбле.

По оценкам немецкого чиновника, Германии потребуется перечислить в подобный фонд около 500 млрд евро. Этой суммы будет достаточно, чтобы покрыть превышающую нормативы часть госдолга центрального правительства, федеральных земель и муниципальных властей Германии.

В.Шойбле указал, что создание специального фонда для сокращения госдолга не потребует от правительства страны введения дополнительных мер жесткой экономии, передает Reuters.

В.Шойбле намерен детализировать данное предложение на саммите Евросоюза, который состоится 9 декабря 2011г.

Ранее Германия выступила против введения единых облигаций еврозоны чьи гособлигации в настоящее время являются эталонными в Европе. В случае введения общих долговых обязательств стоимость привлечения средств для Берлина неизбежно возрастет, поскольку процентные ставки будут выше, чем те, по которым занимает сейчас на рынке ФРГ.

Немецкие власти также указывают на то, что единые облигации еврозоны лишат правительства проблемных стран стимула к сокращению дефицита бюджета и финансовой дисциплине, поскольку их трудности будут "размазаны" по всем остальным странам валютного союза и заложены в общие долговые инструменты.

С идеей выпустить единые облигации еврозоны выступает Еврокомиссия, по замыслу которой подобные ценные бумаги должны заменить национальные облигации и обеспечиваться сразу всеми государствами зоны евро. Предлагается создать широкий интегрированный рынок единых облигаций, который не уступит по объему и ликвидности рынку казначейских облигаций США (treasuries).