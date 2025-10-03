Инфляция в Турции превысила 33%
По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовой уровень инфляции в Турции подскочил до 33,29% в сентябре. В прошлом месяце этот показатель составил 32,95%.
Инфляция потребительских цен в сентябре была обусловлена резким ростом цен на продукты питания, жилье и образование — индекс потребительских цен вырос на 3,23% в месячном исчислении и на 33,29% в годовом.
Последний период роста инфляции начался почти сразу после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2023 года и смены главы Центробанка. В течение прошлого года инфляция в Турции стремительно росла — в мае она достигла 75,5%.
Параллельно шло ужесточение денежно-кредитной политики — восемь заседаний подряд ЦБ удерживал ставку на уровне 50%. Затем регулятор взял курс на снижение ставки — к марту она достигла 42,5%.
Центральный банк вернулся к циклу смягчения в июле после временной смены курса из-за распродажи на рынке в марте в связи с заключением в тюрьму экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана.
В августе рост базовой инфляции замедлился. К середине сентября Центробанк Турции снизил ставку до 40,5% годовых.
По данным на начало сентября, правительство Турции ожидает, что инфляция снизится до 28,5% в этом году и до 16% в 2026-м, а в 2027 году — до «однозначных показателей», сообщал Reuters. Это примерно на год позже, чем прогнозировалось ранее.
