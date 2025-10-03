 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Инфляция в Турции превысила 33%

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовой уровень инфляции в Турции подскочил до 33,29% в сентябре. В прошлом месяце этот показатель составил 32,95%.

Инфляция потребительских цен в сентябре была обусловлена резким ростом цен на продукты питания, жилье и образование — индекс потребительских цен вырос на 3,23% в месячном исчислении и на 33,29% в годовом.

Последний период роста инфляции начался почти сразу после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2023 года и смены главы Центробанка. В течение прошлого года инфляция в Турции стремительно росла — в мае она достигла 75,5%.

Параллельно шло ужесточение денежно-кредитной политики — восемь заседаний подряд ЦБ удерживал ставку на уровне 50%. Затем регулятор взял курс на снижение ставки — к марту она достигла 42,5%.

Центральный банк вернулся к циклу смягчения в июле после временной смены курса из-за распродажи на рынке в марте в связи с заключением в тюрьму экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического соперника Эрдогана.

В августе рост базовой инфляции замедлился. К середине сентября Центробанк Турции снизил ставку до 40,5% годовых.

По данным на начало сентября, правительство Турции ожидает, что инфляция снизится до 28,5% в этом году и до 16% в 2026-м, а в 2027 году — до «однозначных показателей», сообщал Reuters. Это примерно на год позже, чем прогнозировалось ранее.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Турция Инфляция цены ключевая ставка
Материалы по теме
Турция выразила готовность к большей роли в урегулировании по Украине
Политика
Турецкая компания продала украинскую Lifecell миллиардеру из Франции
Бизнес
Минэкономики назвало риски для экономического прогноза
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 13:56
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу США Политика, 13:56
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 13:53
ФАС рассчитала тарифы на свет на 2026 год: как подорожает электричество Недвижимость, 13:50
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 13:45
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 13:44
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 13:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мэрия Сочи рассказала, как песня Oxxxymiron попала в задание олимпиады Общество, 13:43
Мониторинг отклонений: как промышленники внедряют системы экоконтроля Отрасли, 13:43
От двух до 12: сколько новых iPhone можно купить по цене 1 кв. м в Москве Недвижимость, 13:43
Итоги участия «СМК» в международной выставке «Иннопром. Беларусь» Пресс-релиз, 13:41
Канадец ушел из клуба КХЛ после семи матчей Спорт, 13:39
Шатдаун в США затруднил запуск крипто-ETF. Что прогнозируют на Polymarket Крипто, 13:37
На заправках в Приднестровье приостановили продажу газа Экономика, 13:36