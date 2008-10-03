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Украина и РФ подпишут газовые контракты не менее чем на 10 лет
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Украина и РФ подпишут газовые контракты не менее чем на 10 лет
Экономика, 03 окт 2008, 15:28
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Украина и РФ подпишут газовые контракты не менее чем на 10 лет
Украина и РФ могут подписать контракты на поставку и транзит газа не менее чем на 10 лет, заявила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает "РБК-Украина". По ее словам, документы будут заключены в ближайшее время. Подготовительную работу планируется завершить в течение нескольких недель.

Говоря об итогах визита в РФ, Ю.Тимошенко напомнила, что, согласно подписанному 2 октября меморандуму, Газпром и НАК "Нефтегаз Украины" с 1 января 2009г. переходят на прямые поставки газа на Украину. Что касается цены, то она будет определена в течение месяца.

Кроме того, стороны подтверждают стремление к поэтапному переходу на рыночные цены как на поставляемый газ, так и на транспортировку газа в Европу в течение трех лет, добавила украинский премьер.

Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Олег Дубина в беседе с журналистами сказал, что надеется на цены в 2009г. на российский газ не выше 250-300 долл. за 1 тыс. куб. м.

Напомним, 2 октября 2008г. премьеры РФ и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, который должен лечь в основу детального соглашения между Газпромом и "Нефтегазом Украины". О содержании очередного меморандума рассказала глава украинского правительства Ю.Тимошенко. В нем стороны приветствовали установление с 1 января 2009г. прямых долгосрочных отношений между "Газпромом" и "Нефтегазом Украины" по поставкам газа, устраняя, таким образом, из схемы RosUkrEnergo.

РФ и Украина ведут переговоры по заключению контрактов на поставки и транзит газа на 2009г. и последующие годы в связи с ростом цен на среднеазиатский газ, закупаемый Газпромом и направляемый украинской стороне. В апреле 2008г. премьеры РФ и Украины рекомендовали "Нефтегазу Украины" и Газпрому заключить долгосрочные контракты на поставку природного газа на Украину и его транзит. Ожидается, что в октябре-ноябре 2008г. будут подписаны эти договоры.

Новый контракт и цена на газ для Украины зависят от цены закупаемого Газпромом газа в странах Средней Азии, которые подняли стоимость с 2009г. до среднеевропейского уровня. По оценкам главы Газпрома Алексея Миллера, цена газа на границе с Украиной в 2009г. может вырасти до более чем 400 долл. за 1 тыс. куб. м. Киев настаивает на том, что цена газа для Украины должна определяться формулой, при этом не должна расти резко, а увеличиваться до рыночной на протяжении нескольких лет. Кроме того, там отмечают необходимость перехода на прямые договоры по снабжению газа между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января 2009г. без посредников. Украинский премьер считает, что цена на газ и ставка за транзит должны быть увязаны - если растет первая, поднимается и вторая. Сейчас тариф на транзит составляет 1,7 долл. за 1 тыс. куб.м на 100 км.

В марте 2008г. Газпром и НАК "Нефтегаз Украины" уже подписывали соглашение по ситуации в газовой сфере. Оно изменило схему поставок газа на Украину, исключив из нее ЗАО "УкрГазЭнерго". Предполагалось, что соглашение исключит из цепочки поставок также RosUkrEnergo. Но по настоянию Газпрома RosUkrEnergo сохранило статус импортера газа на Украину в 2008г. Для этого НАК "Нефтегаз Украины" в апреле подписала контракт с RosUkrEnergo на поставку с марта 49,8 млрд куб. м газа (всего объем поставок в 2008г. составляет 55 млрд куб.м) на протяжении 2008г. по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Кроме того, в соответствии с соглашением, с 1 мая 2008г. прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд куб. м осуществляет 100-процентное дочернее общество Газпрома - ООО "Газпромсбыт Украина".

Теги: НАК , Нефтегаз Украины , ОАО "Газпром" , Украина
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