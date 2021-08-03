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Экономика ,  
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Кудрин предложил способ высвободить для регионов до ₽800 млрд

Расходы на обязательное медицинское страхование неработающих граждан нужно передать из регионов на федеральный уровень, заявил РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это позволит высвободить для регионов сотни миллиардов рублей
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Платежи на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения нужно передать из регионов федеральному центру, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК. Это позволило бы высвободить для субъектов до 800 млрд руб., «чтобы они кислорода вдохнули».

«Сегодня платежи за все неработающее население составляют почти 800 млрд руб. в год, только за пенсионеров — почти 300 с чем-то млрд руб. Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули», — пояснил Кудрин.

Сейчас доходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в основном складываются из взносов, которые уплачивают работодатели за своих сотрудников, и платежей из региональных бюджетов на ОМС неработающего населения — детей и пенсионеров. По состоянию на 1 января 2020 года в России застраховано 80,4 млн неработающих граждан, следует из отчета ФОМС за 2020 год (.pdf). На 1 января 2021 года в стране насчитывалось 35,7 млн пенсионеров по старости, следует из данных Росстата.

Взносы на ОМС за неработающих — постоянно растущая расходная статья региональных бюджетов. В 2020 году всего они заплатили по этой статье 743,8 млрд руб., в 2022 году, согласно закону о бюджете ФОМС на ближайшую трехлетку, эти взносы впервые превысят отметку в 800 млрд руб.

Дискуссия об источнике финансирования взносов

Кудрин в 2019 году уже предлагал передать взносы на ОМС за неработающих на федеральный уровень. Тогда же он выдвинул идею оставлять часть налога на добавленную стоимость (НДС) в регионах. Власти действительно обсуждают перенос взносов на ОМС детей и пенсионеров в федеральный бюджет, сообщали «Известия» в мае. Идет дискуссия с Минфином, за счет каких источников финансировать эти дополнительные расходы, уточнил глава Счетной палаты.

«Я считаю, что ресурсы у страны есть; всегда есть возможность насобирать из разных источников (ФНБ, госзаимствования и т.д.) те 300, 400, 500 млрд руб., которые бы дали дополнительный кислород регионам», — заявил Кудрин.

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В июне 2018 года министр финансов Антон Силуанов объявил, что Минфин готов рассмотреть возможность о федеральных выплатах взносов в ФОМС за неработающее население, в первую очередь за пенсионеров. В 2019 году позиция Минфина по поводу взносов в ФОМС за неработающих россиян изменилась: Силуанов заявил, что баланс федерального бюджета может быть нарушен из-за дополнительных обязательств по выплатам в ФОМС. «Просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно», — пояснил министр.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в сентябре 2016 года предлагала обязать безработных делать взносы в ФОМС за свой счет. Бывшая вице-премьер Ольга Голодец осенью того же года заявляла о разработке Минтрудом законопроекта, который обязал бы неработающее население самостоятельно финансировать ОМС в размере 20 тыс. руб. в год, но в феврале 2017 года заявила, что Минтруд отказался от обсуждений возможного «налога на тунеядство».

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Ксения Котченко
Счетная палата Алексей Кудрин ОМС пенсионеры медстраховка регионы
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