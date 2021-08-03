Кудрин предложил способ высвободить для регионов до ₽800 млрд

Расходы на обязательное медицинское страхование неработающих граждан нужно передать из регионов на федеральный уровень, заявил РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это позволит высвободить для регионов сотни миллиардов рублей

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Платежи на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения нужно передать из регионов федеральному центру, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК. Это позволило бы высвободить для субъектов до 800 млрд руб., «чтобы они кислорода вдохнули».

«Сегодня платежи за все неработающее население составляют почти 800 млрд руб. в год, только за пенсионеров — почти 300 с чем-то млрд руб. Можно любую модель отработать, которая бы высвободила определенный ресурс субъектов, чтобы они кислорода вдохнули», — пояснил Кудрин.

Сейчас доходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в основном складываются из взносов, которые уплачивают работодатели за своих сотрудников, и платежей из региональных бюджетов на ОМС неработающего населения — детей и пенсионеров. По состоянию на 1 января 2020 года в России застраховано 80,4 млн неработающих граждан, следует из отчета ФОМС за 2020 год (.pdf). На 1 января 2021 года в стране насчитывалось 35,7 млн пенсионеров по старости, следует из данных Росстата.

Взносы на ОМС за неработающих — постоянно растущая расходная статья региональных бюджетов. В 2020 году всего они заплатили по этой статье 743,8 млрд руб., в 2022 году, согласно закону о бюджете ФОМС на ближайшую трехлетку, эти взносы впервые превысят отметку в 800 млрд руб.