Российский рынок акций ушел в минус, не удержав рост

Торги на российском рынке акций открылись неуверенным ростом основных индексов, однако уже в течение часа рост сменился снижением. Индекс ММВБ на 11:25 мск сократился на 0,52%, составив 1421,92 пункта, значение индекса РТС снизилось на 0,31% - до 1518,45 пункта, а RTS Standard - на 0,47% - до 9828,37 пункта.

Лидерами роста стали обыкновенные акции ТГК-14 (2,564%), ТГК-2 (2,5%), "Мосэнергосбыта" (2,358%), "Разгуляя" (1,696%), Лидеры падения - привилегированные акции "Транснефти" (-1,366%), обыкновенные акции "Уралкалия" (-1,237%) и банка "Возрождение" (-0,782%).

Аналитики ИК "Велес Капитал" ожидают, что рынок сегодня продемонстрирует небольшой прирост. "Поддержка из-за рубежа может оставаться. Кроме того, на рынке сформировался уверенный растущий тренд. Однако, учитывая мощный рост накануне, сегодня котировки могут повыситься несколько меньше", - говорится в обзоре компании.

Эксперты отмечают, что одним из поводов для роста является крайне благоприятный зарубежный фон в виде хороших статданных по экономике Евросоюза, а также пробитие котировками нефти отметки в 80 долл. за баррель (по смеси марки Brent).

Такого же мнения придерживаются аналитики ИК "Атон". "Индекс ММВБ завершил торги 2 августа выше сопротивления 1410 пунктов, подтвердив нацеленность на пробитие следующего сопротивления 1435 пунктов. Внешний фон на открытии сегодняшних торгов в целом благоприятен для продолжения роста, который может сдержать лишь фиксация прибыли и некоторая коррекция после вчерашнего ралли", - считают эксперты.