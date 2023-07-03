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Первым участником проекта «РБК Диалоги» станет Игорь Шувалов
Игорь Шувалов
РБК начинает новый проект «РБК Диалоги». Это встречи с людьми, которые определяют настоящее и будущее страны.
6 июля в 19:00 пройдет первая встреча. Участники «Диалогов» обсудят тему «Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса» с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.
Основные темы разговора:
- Партнерство бизнеса и власти в новых условиях.
- Есть ли в России длинные деньги.
- На каких принципах инвестирует ВЭБ.
Модерировать беседу будут главный редактор РБК Петр Канаев и генеральный директор НКР Кирилл Лукашук.
Мероприятие пройдет в закрытом формате, запись и публичное распространение информации запрещены.
Чтобы подать заявку на участие, пишите на почту: i.loseva@rbc.ru. Задать вопросы по мероприятию можно Ирине Лосевой: +7 916 925 4313.