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Первым участником проекта «РБК Диалоги» станет Игорь Шувалов

Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

РБК начинает новый проект «РБК Диалоги». Это встречи с людьми, которые определяют настоящее и будущее страны.

6 июля в 19:00 пройдет первая встреча. Участники «Диалогов» обсудят тему «Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса» с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Основные темы разговора:

  • Партнерство бизнеса и власти в новых условиях.
  • Есть ли в России длинные деньги.
  • На каких принципах инвестирует ВЭБ.

Модерировать беседу будут главный редактор РБК Петр Канаев и генеральный директор НКР Кирилл Лукашук.

Мероприятие пройдет в закрытом формате, запись и публичное распространение информации запрещены.

Чтобы подать заявку на участие, пишите на почту: i.loseva@rbc.ru. Задать вопросы по мероприятию можно Ирине Лосевой: +7 916 925 4313.

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