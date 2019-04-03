Центробанки сократили резервы в долларах в пользу юаня и иены

Дедолларизация России

Goldman Sachs указывает на «дедолларизационные потоки России, которые обусловили значительное увеличение» доли резервов в юанях в 2018 году. Активы центробанков в юанях выросли в четвертом квартале 2018 года на $10,4 млрд (до $203 млрд), а их доля — с 1,8 до 1,89%.

«Разумно предположить, что Россия продолжила выходить из долларовых активов в четвертом квартале, хотя, вероятно, и более медленно, чем в первой половине 2018 года (в основном этот процесс к этому времени уже завершился)», — сказал РБК старший научный сотрудник по международной экономике Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) Брэд Сетсер.

ЦБ России последний раз раскрывал структуру валютных резервов за третий квартал 2018 года (по сентябрь 2018 года). Распределение существенно не изменилось по сравнению со вторым кварталом:

на евро приходилось 32,1% золотовалютных резервов;

доллар — 22,6%;

золото — 16,6%;

юань — 14,4%;

фунты стерлингов — 6,5%;

японские иены — 4,2%.

А вот во втором квартале ЦБ радикально пересмотрел структуру своих резервов. Он сократил долларовые активы примерно на $100 млрд, их доля уменьшилась в два раза — с 43,7 до 21,9%. На первое место вышли резервы в евро: они выросли с 22,2 до 32% (примерно на $44 млрд). Кроме того, на $44 млрд выросли резервы в юанях, а резервы в иенах увеличились с нуля до $20,6 млрд. Соответственно, Банк России во втором квартале 2018 года перевел примерно $100 млрд из долларов в евро, юани и иены.

На конец 2018 года общие золотовалютные резервы Банка России достигли $468,5 млрд (с тех пор они выросли еще на $14 млрд). При этом в декабре 2018 года ЦБ довел долю наличных и депозитов в других центробанках и иностранных коммерческих банках до рекордного максимума — $148 млрд. Это произошло за счет увеличения денежных средств на счетах в других центробанках, Банке международных расчетов и МВФ сразу на $27 млрд, до $91,5 млрд. Данные МВФ по официальным резервам государств включают в себя иностранные банкноты, банковские депозиты и государственные бумаги.