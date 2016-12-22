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Экономисты увидели предпосылки для выхода сферы услуг из застоя
Экономика, 16:20
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Экономисты увидели предпосылки для выхода сферы услуг из застоя
Предпринимательская уверенность в сфере услуг впервые с 2014 года приблизилась к отметке благоприятного делового климата, сообщили экономисты ВШЭ. При сохранении роста доходов населения отрасль может, наконец, выйти из стагнации
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Рост реальных доходов населения замедлил падение спроса в сфере услуг и позволил бизнесу надеяться на выход отрасли из стагнации в 2018 году, следует из обзора Высшей школы экономики (ВШЭ) «Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2018 года».

Сфера услуг по итогам января-марта 2018 года продолжила «дрейф в зоне стагнации», но экономисты зафиксировали первые позитивные тенденции. Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг впервые за последние три с половиной года приблизился к нулевой отметке, то есть к границе с зоной благоприятного делового климата. В первом квартале он составил -1%, хотя весь предыдущий год находился на уровне -4%. Спрос на услуги в первом квартале 2018 года сократился относительно четвертого квартала 2017 года, но интенсивность негативной тенденции ослабела, отмечают экономисты.

Главные оптимисты

Основной вклад в формирование позитивной динамики внесли два сегмента сферы услуг — страховая и туристическая деятельность (рост ИПУ на 6 и 13 п. п. соответственно). «Страховщики сохраняли оптимизм даже в самые тяжелые для российской экономики моменты, ИПУ в этом сегменте лишь однажды, в первом квартале 2015 года опустился до небольшого отрицательного значения», — отметил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, причина такого положения может быть в том, что значительная часть страховых услуг относится к категории обязательных.

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Рост оптимизма в сфере туризма основан на эффекте низкой базы, продолжает Остапкович. Российский турбизнес переживал в последние годы перманентный кризис, вызванный последствиями экономических и геополитических шоков, напомнил он: «Определенная часть российского населения за эти годы адаптировалась к новой реальности, найдя способы обеспечить себе и своей семье отдых как внутри страны, так и за границей в соответствии с имеющимися финансовыми средствами». По словам Остапковича, важным источником оптимизма предпринимателей стало обещанное открытие курортов Египта.

Надежда на рост доходов

Развитие экономики и сферы услуг, в частности, продолжится только при условии дальнейшего роста реальных доходов населения, говорится в докладе. По данным Росстата, в феврале реальные располагаемые доходы граждан в годовом выражении выросли на 4,4%. Реальные доходы россиян падали четыре года подряд — в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Правительство прогнозирует, что в 2018 году реальные располагаемые доходы вырастут на 2,3%

Реальные доходы россиян выросли впервые с начала 2017 года
Экономика

«Есть очевидные основания полагать, что в 2018 году произойдет перелом тренда реальных располагаемых денежных доходов населения с понижательного на повышательный», — считает Остапкович. Рост доходов граждан в течение двух-трех месяцев благоприятно отразится на росте объемов услуг, отметил он. «Население, в том числе низкодоходное, начнет покупать не только обязательные, но и необязательные услуги», — заключил экономист.​

В 2018 году началось оживление экономики в целом и в сфере услуг, но посткризисный рост будет слабым в ближайшие годы — в пределах 1,5-2%, полагает декан факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Александр Чеканский. «Главное, что может поддержать рост — это увеличение инвестиций, но значительных улучшений инвестиционного климата в России нет. Именно потому что стагнируют инвестиции, в экономике, в том числе в сфере услуг, будет вялое движение», — сказал РБК Чеканский.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: сфера услуг , стагнация , ВШЭ , реальные доходы населения
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