Зарубежные компании снизили своим сотрудникам в России зарплаты

Зарплаты сотрудников иностранных компаний в России снизились на 4,4% в 2017 году, следует из данных «Интеркомпа». Зарубежные фирмы оптимизируют расходы на труд, хотя в целом, по данным Росстата, зарплаты россиян растут

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«Точечный» подход

Зарплаты сотрудников иностранных компаний в России в 2017 году снизились на 4,4%, следует из обзора компании бухгалтерского и кадрового аутсорсинга «Интеркомп» (есть у РБК). Такая негативная динамика расходится с общей ситуацией с зарплатами по стране: по данным Росстата, за прошлый год они увеличились на 7,3% в номинальном выражении.

Снижение зарплат работников зарубежных компаний произошло за счет сокращения переменной (премиальной) части оплаты труда, отмечают эксперты «Интеркомпа». Основными тенденциями 2017 года стали продолжение оптимизации расходов на зарплату и «точечный» подход к повышению окладов, пишут эксперты. «Принятая в 2000-х годах общая индексация заработных плат в текущих реалиях уходит [в прошлое] как инструмент работы с персоналом и его удержания», — говорится в обзоре. В исследовании анализировались данные о фактических начислениях зарплат около 300 иностранных компаний в девяти регионах (у «Интеркомпа» есть прямой доступ к данным компаний-клиентов, поскольку она занимается бухгалтерским аутсорсингом). Эксперты рассматривали более 400 должностей и свыше 35 тыс. действующих сотрудников.

По данным «Интеркомпа», работникам, занятым на бухгалтерских должностях, сократили все виды премирования. Исключение составили позиции, связанные с международными стандартами финансовой отчетности (начальник отдела МСФО, бухгалтер по МСФО), где произошло увеличение годовой и ежемесячной премий. Специалистам по подбору персонала сократили размеры годовой премии на 36,1% (с 19,9 тыс. руб. в 2016 году до 12,7 тыс. руб. в 2017-м), квартальной — на 21,5%, ежемесячной — на 3,5%. Годовые премии финансовых менеджеров уменьшились в 2017 году на 24,8%, а ежемесячные — на 28,8%. Снижение переменной части зарплат произошло и у работников технических направлений, например инженеров и слесарей-ремонтников. Так, годовая премия инженера по наладке оборудования в прошлом году сократилась на 44%, а квартальная — на 20,2%.

Вопрос в рубле

Негативная динамика зарплат может быть обусловлена тем, что у большинства работников иностранных компаний зарплаты привязаны к доллару, предположил главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «За последние год-полтора рубль укрепился, что привело к снижению их зарплат в рублевом эквиваленте», — указал Тихомиров. Если в 2016 году доллар в среднем стоил 66,8 руб., то в 2017-м — 58,3 руб. (данные терминала Bloomberg).

Увеличение зарплат произошло только в отдельных отраслях. Это геологоразведка и добыча сырьевых ресурсов (плюс 8,5%), проектирование и капитальное строительство (плюс 4,4%), фармацевтика и медоборудование (плюс 9,2%), научно-исследовательская сфера (плюс 9,5%) и финансовая сфера (плюс 0,9%), отмечается в обзоре.

Эксперты «Интеркомпа» полагают, что тренды прошлого года сохранятся и в 2018 году: иностранные компании продолжат оптимизировать расходы на выплаты зарплат, отдавая предпочтение не массовому повышению окладов, а целевым повышениям бонусной части.

На фоне снижения зарплат численность сотрудников иностранных компаний в 2017 году выросла на 6,8%, отмечает «Интеркомп». Быстрее всего штат увеличивался в сфере продаж (рост на 10,3%, а количество менеджеров по продажам выросло на 17,4%), фармацевтике (плюс 10,1%), производственно-техническом блоке (плюс 6,1%).