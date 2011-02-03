Прибыль Shell подскочила до $20 млрд благодаря росту цен на нефть

Чистая прибыль британо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch/Shell Plc. по итогам 2010г. выросла на 61% - до 20,13 млрд долл. Существенное увеличение прибыли объясняется ростом цен на нефть, а также наращиванием объемов нефтедобычи. При этом годовая выручка нефтегиганта выросла до 368,05 млрд долл. (+32,3%).

По итогам IV квартала 2010г. прибыль Royal Dutch Shell подскочила в 3,5 раза - до 6,8 млрд долл. при выручке в 100,7 млрд долл. (+24,2%). Несмотря на столь убедительный результат, представленные показатели разочаровали рынок - аналитики ожидали, что прибыль компании будет существенно больше.

Компания нарастила добычу на 5% - до 3,3 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки. Во многом тому способствовали приобретения новых активов в Северной Америке, Австралии и Ираке (на общую сумму 7 млрд долл.), а также инвестиции в развитие нефте- и газодобычи (еще 3 млрд долл.).

Таким образом, компании удалось еще более увеличить отрыв от своего основного конкурента - британской BP, потерявшей капитализацию, ряд активов и значительные средства после печально известной аварии в Мексиканском заливе.

Royal Dutch/Shell - крупнейшая в Европе нефтяная компании по рыночной стоимости.

Компания Royal Dutch/Shell совместно с "Роснефтью" в лице Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. владеет 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, а также 27,5% в проекте СРП "Сахалин-2" в лице "Шелл Сахалин Холдингс Б.В.". Компании также принадлежит 50% в проекте освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе, которая включает в себя Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения.