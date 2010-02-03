Евросоюз одобрил план Греции по сокращению дефицита бюджета

Европейская комиссия поддержала план Греции по сокращению дефицита государственного бюджета до 3% ВВП к 2012г. Однако при этом ЕС подчеркивает необходимость принятия новых мер для приведения в норму государственных финансов, передает Reuters.

Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, предписала Греции подготовить к середине марта отчет о проделанной работе по сокращению бюджетного дефицита. Кроме того, она посоветовала властям Греции не ограничиваться принятыми решениями и искать новые способы исправления сложившейся ситуации.

"Еврокомиссия рекомендует Греции подготовить пакет всеобъемлющих структурных реформ в целях повышения эффективности госуправления, достижения прогресса в реформировании пенсионной системы и системы здравоохранения, улучшения функционирования рынка труда и повышения эффективности системы формирования уровня зарплат", - говорится в заявлении ЕК.

Евросоюз также посоветовал Греции направить 10% средств из расходной части нынешнего бюджета в резерв на случай непредвиденных проблем в будущем.

Аналитики говорят, что вердикт Еврокомиссии не стал сюрпризом для рынков. "Сейчас более важный вопрос заключается в том, сможет ли греческое правительство претворить этот план в жизнь без чрезмерного сопротивления со стороны населения", - говорит эксперт ING Крис Тернер.

В свою очередь аналитик SEB Йохан Явеус считает, что проблемы в еврозоне продолжатся. "Другим странам, так же как и Греции, придется принимать сложные решения, и экономический рост будет ограниченным", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в декабре рейтинговые агентства понизили рейтинг Греции, что резко повысило стоимость заимствований для страны. Moody's сократило рейтинг страны до "А2" с "А1", а Fitch - до "ВВВ+". Оба агентства дали негативный прогноз для долговой ситуации в Греции. В середине января Moody's сообщило, что прогноз кредитных рейтингов Греции остается негативным из-за неопределенности в отношении способности правительства осуществить план сокращения дефицита бюджета.

Финансовые проблемы Греции привели к массовой распродаже евро на фоне опасений, что с подобными проблемами могут столкнуться другие страны еврозоны с высокой долговой нагрузкой.