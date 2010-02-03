Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,54 69,77 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8893,00 -765,60 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,96 -0,81% DJIA 25231,33 -0,41% Nasdaq 7599,77 +0,52% FTSE 7214,76 -0,13%
Россия может выпустить в этом году 30-летние евробонды
Лента новостей
МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество
Россия может выпустить в этом году 30-летние евробонды
Экономика, 03 фев 2010, 16:00
0
Россия может выпустить в этом году 30-летние евробонды
Россия может в этом году выпустить 30-летние евробонды. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Панкин на форуме "Россия 2010".

"Сейчас мы видим больше возможностей выпустить даже 30-летние бумаги на внешнем рынке. Наш анализ спроса показывает, что на внешнем рынке есть спрос на долгосрочные бумаги. При структурировании выпуска наших евробондов мы вполне можем рассмотреть возможность выпуска какой-то части и длинных, 30-летних бумаг", - сказал он.

Согласно лимиту, установленному российским правительством, в текущем году Россия может занять на внешнем рынке не более 17,8 млрд долл. Вместе с тем ранее сегодня Д.Панкин высказал мнение, что РФ займет менее 17,8 млрд долл. "Я думаю, что в 2010г. будем занимать меньше 17,8 млрд долл.", - сказал он.

По его словам, реальный объем заимствований будет зависеть от цен на нефть и общей динамики российской экономики. "Сейчас цены на нефть выше, чем запланировано в бюджете, и курс рубля не 33 руб./долл., а 30 руб./долл., и существует тенденция к его укреплению. Эта тенденция приводит к тому, что бюджетные доходы снижаются. Ожидать, что существенно снизятся потребности бюджета, вряд ли приходится", - отметил Д.Панкин.

По его мнению, Россия скорее пойдет на увеличение внутренних заимствований, чем внешних. "Ставки по рублевым заимствованиям для нас приемлемы, пока на внутреннем рынке будет продолжаться тенденция к снижению процентных ставок", - указал замминистра.

Он также сообщил, что Минфин РФ не планирует увеличивать сроки внутренних заимствований. "Будем продолжать выходить с 2-3-летними бумагами. Это приемлемо с точки зрения финансирования госдолга и хорошо воспринимается рынком. Мы повышаем в 2010г. объемы внутренних заимствований существенно по сравнению с 2009г.", - заметил Д.Панкин.

Теги: евробонд , министр финансов
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Инвесторы продолжат вкладывать деньги в развивающиеся страны Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.