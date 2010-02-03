Россия может выпустить в этом году 30-летние евробонды

Россия может в этом году выпустить 30-летние евробонды. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Панкин на форуме "Россия 2010".

"Сейчас мы видим больше возможностей выпустить даже 30-летние бумаги на внешнем рынке. Наш анализ спроса показывает, что на внешнем рынке есть спрос на долгосрочные бумаги. При структурировании выпуска наших евробондов мы вполне можем рассмотреть возможность выпуска какой-то части и длинных, 30-летних бумаг", - сказал он.

Согласно лимиту, установленному российским правительством, в текущем году Россия может занять на внешнем рынке не более 17,8 млрд долл. Вместе с тем ранее сегодня Д.Панкин высказал мнение, что РФ займет менее 17,8 млрд долл. "Я думаю, что в 2010г. будем занимать меньше 17,8 млрд долл.", - сказал он.

По его словам, реальный объем заимствований будет зависеть от цен на нефть и общей динамики российской экономики. "Сейчас цены на нефть выше, чем запланировано в бюджете, и курс рубля не 33 руб./долл., а 30 руб./долл., и существует тенденция к его укреплению. Эта тенденция приводит к тому, что бюджетные доходы снижаются. Ожидать, что существенно снизятся потребности бюджета, вряд ли приходится", - отметил Д.Панкин.

По его мнению, Россия скорее пойдет на увеличение внутренних заимствований, чем внешних. "Ставки по рублевым заимствованиям для нас приемлемы, пока на внутреннем рынке будет продолжаться тенденция к снижению процентных ставок", - указал замминистра.

Он также сообщил, что Минфин РФ не планирует увеличивать сроки внутренних заимствований. "Будем продолжать выходить с 2-3-летними бумагами. Это приемлемо с точки зрения финансирования госдолга и хорошо воспринимается рынком. Мы повышаем в 2010г. объемы внутренних заимствований существенно по сравнению с 2009г.", - заметил Д.Панкин.