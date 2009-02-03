Объем Резервного фонда на 1 февраля 2009г. составил 4,9 трлн руб.

Совокупный объем Резервного фонда на 1 февраля 2009г. составил 4,863 трлн руб., что эквивалентно 137,34 млрд долл.

Совокупный объем Резервного фонда на 1 февраля 2009г. составил 4,863 трлн руб., что эквивалентно 137,34 млрд долл., объем Фонда национального благосостояния составил 2,991 трлн руб., или 84,47 млрд долл. Об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента международных финансовых отношений, государственного долга и госфинактивов Минфина РФ Петр Казакевич.



По его словам, с момента создания 1 февраля 2008г. объем Резервного фонда увеличился на 10%, или на 12,3 млрд долл., и достиг нормативной величины - 10% от ВВП. За это же время объем Фонда нацблагосостояния (ФНБ) увеличился более чем в 2,5 раза.



Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 февраля 2009г. составили: 205,05 млрд руб., 63,99 млрд долл., 43,81 млрд евро и 7,31 млрд фунтов стерлингов. Часть резервной позиции РФ в Международном валютном фонде, сформированная за счет средств Резервного фонда, составила 450 млн SDR.



Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния на 1 февраля 2009г. составили 53,21 млрд руб., 33,99 млрд долл., 24,16 млрд евро, 4,39 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, на депозитах во Внешэкономбанке находится 410,2 млрд руб. средств Фонда нацблагосостояния.



П.Казакевич напомнил, что в соответствии с решением правительства во Внешэкономбанк было перечислено 235 млрд руб. на депозит со сроком до декабря 2019г. с процентной ставкой 7% годовых. Данные средства ВЭБ должен использовать на предоставление субординированных кредитов банкам. Кроме того, 175 млрд руб. из средств ФНБ было перечислено на депозит ВЭБа со сроком до 21 октября 2013г. и процентной ставкой 7% годовых. Данные средства Внешэкономбанк будет использовать для формирования инвестиционного портфеля из акций и облигаций российских компаний.



Напомним, что с 1 февраля 2008г. Стабилизационный фонд РФ был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.



