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Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»

Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Три международные компании, которые перерегистрировались в России, исключены из списка ограничений указом президента Владимира Путина. Все они являются холдингами, которые владеют долями в российских компаниях «Полюс» и «ФосАгро»
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Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин своим указом снял ограничения с трех компаний со статусом международных в связи с их редомициляцией (регистрацией) на территории России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе президента названы три компании:

  • Международная компания АО «Вандл холдингс лимитед», которая зарегистрирована в Приморском крае;
  • Международная компания ООО «Адорабелла» с регистрацией в Калининградской области;
  • Международная компания ООО «Хлодвиг Энтерпрайзес», которая зарегистрирована в Калининградской области.

«Вандл холдингс лимитед» является холдинговой компанией, которая ранее была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года редомицилировалась на остров Русский в Приморье. Она является акционером золотодобывающей компании «Полюс» и владеет ее долей в 46,35%.

Компании «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес» в совокупности владеют 43,6% в производителе удобрений «Фосагро», они редомицилировались из Швейцарии в Калининградскую область в апреле 2022 года.

До мая 2022 года «Вандл Холдингс Лимитед» с долей владения в «Полюсе» в 46,35% принадлежала бизнесмену Саиду Керимову. Однако он передал компанию Фонду поддержки исламских организаций. «В результате такого пожертвования Саид Керимов больше не имеет прямого или косвенного экономического интереса или права собственности в отношении компании», — заявили тогда в компании.

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8 апреля 2022 года Евросоюз ввел санкции против нескольких российских предпринимателей, в том числе против Керимова. 6 апреля Керимов снизил свою долю в «Полюсе» с 76,34 до 46,35%, лишившись таким образом контроля, и вышел из совета директоров компании.

В указе президента упоминается принятый в 2018 году закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Он дал правительству право по решению президента вводить различные меры противодействия санкциям США против России, но при этом ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах. Подобные решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза России.

Закон дал право вводить контрсанкции как в отношении недружественных стран, так и организаций, которые находятся под их юрисдикцией, прямо или косвенно подконтрольны им или аффилированы с такими странами, а также в отношении должностных лиц и граждан этих государств.

Теги
Персоны
«Полюс» ФосАгро контрсанкции Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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