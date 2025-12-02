Великобритания фактически вернется в ЕС через «черный ход», «глупый» ИИ приведет к кризису на триллионы долларов, «золотой юань» победит монополию доллара США, а Маск объявит о переносе офиса SpaceX на Марс, прогнозирует Saxo Bank

Датский Saxo Bank представил свои «шокирующие» прогнозы на 2026 год. Банк публикует их ежегодно, подчеркивая, что это мозговой штурм на тему «сумасшедших вещей», которые могут сбыться, а не прямая инвестиционная рекомендация.

Наступление «дня Q»

В 2026 году квантовый компьютер сможет преодолеть самые известные стандарты безопасности, поэтому система шифрования электронных писем, банковских переводов, криптовалютных кошельков и корпоративных систем рухнет. При таком сценарии курс биткоина упадет до нуля, паника распространится на традиционные финансовые инструменты, люди потеряют доверие к банкам, начнут снимать наличные и скупать серебро и золото, последнее достигнет цены $10 тыс.

Мировые финансовые регуляторы объявят о глобальных «выходных на техническое обслуживание», стоимость страхования резко возрастет, G20 договорится о сроках обновления международной инфраструктуры — от браузеров до банковского оборудования.

Выиграют от этого хаоса офлайн-хранилища физических резервных копий, новые компании по кибербезопасности и традиционные банки с развитыми сетями распределения денежных средств. Проигравшими окажутся слабые криптовалюты и любой бизнес с недостаточным уровнем безопасности.

Свадьба Тейлор Свифт вызовет резкий рост мировой экономики

Кантри-певица Тейлор Свифт, которая летом объявила о помолвке с игроком в американский футбол Трэвисом Келси, отпразднует роскошную свадьбу в январе, а потом объявит о беременности. Пара решит переехать на Средний Запад, подальше от суеты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, чтобы создать для себя и детей безопасное и уединенное пространство, откажется от частых появлений в соцсетях, изредка делая заявления на своем сайте.

Миллионы поклонников Свифт вдохновятся новым стилем жизни певицы и ее мужа и последуют их примеру. Это приведет к резкому увеличению браков и буму рождаемости среди миллениалов и зумеров. Из-за перехода людей в офлайн такие компании, как Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) и Google, столкнутся с замедлением роста своего бизнеса, но при этом в целом ускорится экономическая активность, особенно в сфере строительства и жилья.

Международный валютный фонд и Всемирный банк в этих условиях будет ежегодно пересматривать прогнозы роста мирового ВВП на 1 п.п. каждый год в течение следующих пяти лет.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут гладко

На фоне серьезных опасений по поводу угроз американскому демократическому процессу выборы в конгресс пройдут спокойно, а демократы получат преимущество в палате представителей. Сенат останется в руках республиканцев, но с меньшим перевесом голосов, а это означает, что два сенатора с правом решающего голоса становятся влиятельными «политическими королями».

Инициативы об изменении границ избирательных округов вызовут возмущение и претензии к обеим партиям, что под давлением независимых избирателей продвинет создание комиссии по беспристрастной перекройке таких округов по всей территории США.

Поток спама и дипфейков, генерируемых искусственным интеллектом, еще больше подорвет доверие к социальным сетям, что приведет к резкому переключению аудитории на более узкие, но надежные источники информации и осознанию того, как люди позволяли алгоритмам Meta, TikTok и Google манипулировать собой.

Таким образом, промежуточные выборы станут началом тенденции к большему единству и цивилизованности, президент США Дональд Трамп продолжит действовать в привычном стиле, единство республиканцев начнет разрушаться, и США выйдут за рамки политики популизма.

Препараты для снижения веса начнут принимать домашние животные

Глобальная революция в области снижения веса вступает в новую, сюрреалистическую фазу: расширяется производство и начинается массовый выпуск таблеток на основе синтетических агонистов рецептора ГПП-1 (лекарственное средство семаглутид, широко известное в мире под брендом «Оземпик»), применение препарата становится практически повсеместным.

То, что начиналось как медицинское лечение, превращается в инструмент образа жизни: даже люди с небольшим избыточным весом периодически принимают таблетки, чтобы поддерживать форму. На фоне успешного лечения ожирения у людей ученые обращают внимание на аналогичную проблему у домашних животных, и выпускаются специальные таблетки OzemPup и WeeKitty для собак и кошек.

Реклама данных препаратов становится вирусной в соцсетях, а блогеры публикуют фотографии «до и после» похорошевших лабрадоров. Но успех таблеток от ожирения сотрясает производителей продуктов питания и кормов для животных, а также ресторанный бизнес, где низкокалорийное потребление угрожает объемам продаж и рентабельности.

Компании переходят на «сытные» рецепты, высококачественные продукты и готовые порции, чтобы сохранить рентабельность и долю рынка. Самый прибыльный в мире класс лекарств «меняет не только талии, но и целые бизнес-модели».

Маск объявит о переносе штаб-квартиры SpaceX и Tesla на Марс

SpaceX после серии запусков доказывает жизнеспособность своего проект Starship — многоразовой сверхтяжелой ракеты-носителя, выходит на IPO, в ходе которого оценка компании значительно превышает $1 трлн. Число запусков резко увеличивается, начинается бронирование на более высокие околоземные орбиты, лунную орбиту, на Луну и Марс на годы вперед.

Основатель SpaceX Илон Маск объявляет о присоединении к пилотируемой миссии на Марс, планируемой на 2029 год, а в конце 2026 года ожидается отправка на Красную планету технических средств и средств связи.

Маск называет Марс суверенной страной с нулевыми подоходными и имущественными налогами и решает перенести туда штаб-квартиры SpaceX, Tesla и X. В ходе IPO SpaceX запускает гонку по созданию новых космических отраслей промышленности, извлекающих выгоду из невесомости, к ним относятся выращивание кристаллов, которые собираются применять в полупроводниках и биофармацевтике.

Созданный международный консорциум начинает делить территории Луны и продавать их через аукцион тем, кто предложил наибольшую цену. Спрос на это значительно растет, но потом падает, когда люди понимают, что платят больше, чем за первоклассную городскую недвижимость на Земле.

ИИ становится директором одной из крупнейших в мире компаний

Компания с мировым именем из списка Fortune 500 (крупнейшие в США по размеру выручки) шокирует рынки, назначая гендиректором собственную модель искусственного интеллекта. Она обрабатывает корпоративные данные о продажах, цепочках поставок, обслуживании клиентов и финансах, отвечает на вопросы аналитиков в режиме реального времени и публикует прозрачные протоколы решений для удобства аудита.

Рост производительности происходит быстрее, чем ожидалось: сроки поставок сокращаются, отходы снижаются, а рентабельность растет. Профсоюзы и регуляторы сначала сопротивляются, выражая опасения по поводу потери рабочих мест. Компания принимает меры для их перераспределения, публикует отчеты о результатах этой работы, что помогает доказать, что автоматизация проходит ответственно.

После двух кварталов, на протяжении которых ИИ занимает свой пост, скептицизм конкурентов сменяется подражанием, появляются другие ИИ-директора, что становится новой корпоративной нормой.

Китай побеждает монополию доллара с помощью «золотого юаня»

Пекин удивляет мир, объявляя, что его запасы золота больше, чем сообщалось ранее, а также объявляет, что оффшорный юань (CNH) теперь частично обеспечен золотом. «Золотой юань» превращает Шанхай, Шэньчжэнь и Гонконг в центр новой глобальной денежной системы, поскольку предлагает то, чего мир не видел десятилетиями: валюту, привязанную к реальным резервам, а не просто к обещаниям правительств.

"Золотой юань" обещает снизить зависимость от кредитных рейтингов, политики центрального банка и геополитических рисков, предоставляя странам возможность торговать, не полагаясь на западные финансовые системы.

По мере роста доверия все больше компаний, торгующих энергоносителями и сырьевыми товарами, переходят на «золотые юани». Инвесторы и держатели резервов сокращают запасы казначейских облигаций США, доллар слабеет, поскольку его доля в мировых резервах падает на треть. «Золотой юань» становится прочным вторым мировым якорем, не заменяющим доллар, но прекращающим его монополию.

«Глупый» ИИ приводит к кризису на триллионы долларов

Издержки внедрения ИИ во все бизнес-процессы оказываются гораздо выше, чем кто-либо мог себе представить. Несколько мелких инцидентов перерастают в полномасштабные кризисы: сбой в работе алгоритма провоцирует мгновенный обвал рынка, а волна ошибок ИИ в бухгалтерском учёте приводит к громким отставкам.

В производственных и исследовательских центрах роботы, действующие по неправильным командам ИИ, становятся причиной серьёзных аварий и смертей, демонстрируя, как ошибки искусственного интеллекта могут иметь разрушительные последствия в реальном мире.

Появляется новая профессия — «уборщики за искусственным интеллектом», которые отслеживают, нейтрализовывают и восстанавливают поврежденные системы. Расходы на это составляют триллионы долларов, а правительства спешат ввести дополнительное регулирование, поскольку доверие общества к ИИ пошатнулось.

Для инвесторов это становится новой эрой, выигрывают уже не те, кто обещает автоматизировать все, а те, кто может навести порядок, стабилизировать и защитить системы от ошибок ИИ.

Великобритания возвращается в ЕС через «черный ход»

Глобальная торговая война в 2026 году выходит из-под контроля, США и ЕС с одной стороны и Китая с другой продолжают вводить друг против друга пошлины, сопутствующий ущерб затрагивает Великобританию, которая дрейфует между двумя основными мировыми блоками.

В отчаянной попытке стабилизировать рынки и сдержать инфляцию премьер-министр Кир Стармер совершает самый политически опасный шаг за всю свою карьеру: возобновляет переговоры с ЕС о создании «временного» таможенного соглашения, которое преподносится как прагматичный способ защиты британской промышленности.

Брюссель чувствует преимущество и требует от Лондона соответствия ключевым европейским стандартам единого рынка и механизмам решения споров. Великобритания фактически возвращается в торговую орбиту ЕС, только без права голоса и льгот.

Фунт стерлингов сначала резко растёт на фоне облегчения ситуации с восстановлением торговых потоков, но затем снова падает на фоне разразившегося политического хаоса. Европейские акции растут на фоне возрождённых цепочек поставок между Великобританией и ЕС, в то время как британские экспортёры сталкиваются с ошеломляющим сочетанием старых и новых правил, а главными бенефициарами становятся юристы, а не производители.