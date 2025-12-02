Кто и как финансирует производство гражданских беспилотников

Государство активно поддерживает развитие беспилотной гражданской авиации. Разработчикам этой техники в России сегодня доступны различные меры поддержки: от грантов и субсидий до льготных займов и целевого финансирования

Фото: пресс-служба ГК «Транспорт Будущего»

Сегодня беспилотные авиационные системы (БАС) в России разрабатывают не менее 220 компаний, следует из данных ассоциации «Аэронекст». Они ведут свою деятельность в 50 городах 36 субъектов страны.

Для обеспечения развития отрасли БАС на федеральном и региональном уровнях действует широкий набор инструментов поддержки, включающий в себя меры, реализуемые в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», а также общеотраслевые. Таким образом, проекты поддерживаются от этапа разработки до запуска продукта в серийное производство и реализации на рынке.

В частности, в целях увеличения количества новых типов БАС и их комплектующих, Минпромторг России в рамках реализации федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» предоставляет субсидию на финансирование до 90% затрат на проведение сквозных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по современным технологиям в области беспилотников.

На данный момент в рамках механизма сквозных НИОКР разрабатываются восемь типов перспективных БАС, включая тяжелый беспилотный самолет-амфибию весом до 2200 кг, самолет с вертикальным взлетом и посадкой (до 1500 кг), БАС вертолетного типа (до 750 кг и 3800 кг), а также другие проекты мультироторных и самолетных типов беспилотников с различной взлетной массой. При их проектировании будут созданы более 60 комплектующих изделий, узлов и агрегатов. Совокупный размер субсидии, предоставленный на реализацию проектов по сквозным НИОКР, составляет 18,4 млрд руб.

Также Минпромторгом России совместно с АНО «Агентство технологического развития» (выполняет функцию оператора по мере поддержки) реализуется программа по разработке критических комплектующих для БАС за счет грантов из федерального бюджета. По ней предоставляются гранты на финансовое обеспечение проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для создания БАС. На данный момент заключены контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по 57 проектам на общую сумму 2,9 млрд руб. Они предусматривают разработку и изготовление опытных образцов с последующим проведением испытаний, в том числе 27 проектов по силовым установкам, 16 — по бортовым системам управления полетом, восемь — по системам электроснабжения и шесть проектов по другим критическим комплектующим для БАС.

Помимо этого, в целях стимулирования разработки и серийного производства беспилотников Минпромторг России предоставляет гранты в размере до 250 млн руб. на сертификацию БАС в течение двух лет с даты заключения соглашения о предоставлении гранта. По итогам отбора 2024 года ведомство поддержало десять проектов по сертификации беспилотников на сумму 1,8 млрд руб.

Для стимулирования спроса и повышения конкурентоспособности российской отрасли БАС Минпромторг реализует и программы по компенсации производителям расходов на предоставление скидки покупателям беспилотников, а также по частичной компенсации эксплуататорам части стоимости летного часа.

Перспективные исследования

Федеральный проект «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» и предусматривает отбор перспективных НИОКР, которые могут получить грант до 300 млн руб., рассказывает генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев. Срок исследований составляет два года. «Один из ключевых критериев отбора НИОКР — достижение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности отечественных БАС. Особое внимание уделяется снижению себестоимости компонентов — для этого инженеры-исследователи разрабатывают высокотехнологичные материалы, передовые двигатели и совершенствуют технологии управления БАС, включая искусственный интеллект», — комментирует Медведев.

Также разработчикам БАС доступны грантовые программы Фонда содействия инновациям (ФСИ), в рамках которых фонд отбирает проекты НИОКР, ориентированные на цели дорожной карты «Аэронет». Размер гранта — до 30 млн руб. при условии внебюджетного софинансирования (собственных или привлеченных средств), составляющего не менее 15% от суммы гранта. Срок выполнения НИОКР — 12 или 18 месяцев. В 2025 году фондом поддержано 15 разработчиков и производителей БАС в рамках специализированного грантового конкурса «Развитие-НТИ». «С 2016 года победителями стали свыше 800 компаний, при этом каждая десятая ведет разработки в области развития БАС: гранты помогали значительно продвинуться в исследованиях, а затем запустить полноценный бизнес на базе собственных разработок», — комментирует гендиректор ФСИ Андрей Жижин. По его словам, государственная поддержка — хороший маркер для инвесторов: она указывает, что проект уже прошел через серьезную экспертизу, и в него можно вложить средства без серьезных рисков.

Льготное финансирование

Для промышленных предприятий, в том числе из сферы БАС, доступны программы льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд поддерживает проекты, ориентированные на локализацию ключевых компонентов, автоматизацию и цифровизацию производств, а также повышение производительности труда, предоставляя целевые займы от 5 млн до 1 млрд руб. под 3 или 5% годовых на срок до пяти лет.

Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) позволяет бизнесу получить доступ к льготному кредитованию, лизингу и механизму «зонтичных» поручительств для минимизации рисков и снижения стоимости заемных ресурсов, говорит гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В частности, механизм «зонтичных» поручительств позволяет бизнесу привлекать необходимое финансирование даже в отсутствие собственного залогового обеспечения, при этом предпринимательские риски берет на себя корпорация. С 2021 года такие «зонты» использовали более 90 тыс. предпринимателей, которые смогли привлечь более 1 трлн руб. До конца 2030 года бизнес может получить более 1,3 трлн руб. под поручительства Корпорации МСП.

«Именно малый и средний бизнес сегодня во многом определяет архитектуру всей беспилотной отрасли. За счет своей мобильности и адаптивности малые предприятия быстро включились в процесс разработки и выпуска новых изделий, востребованных на рынке», — говорит Исаевич. В настоящий момент две трети производителей беспилотников — это представители малого и среднего бизнеса. С начала 2025 года количество малых и средних предприятий в стране, занимающихся производством БПЛА и их компонентов, выросло более чем на 15%, по данным Корпорации МСП.

Кроме того, запущены и реализуются специальные программы льготного кредитования малых технологических компаний (МТК) и производителей станков и роботов. Для МТК процентная ставка сегодня составляет 16,5% годовых, а для МСП из сферы станкостроения и робототехники в течение первого года льготная ставка фиксируется на уровне 5% годовых, на второй год — 9,25% и на третий год — 11,25% годовых, отмечают в Корпорации МСП. Также производителям БАС доступен льготный лизинг оборудования под 6% годовых для российского и 8% — для зарубежного.

Льготный кредит по программе для МТК позволил компании «Геоскан» расширить производственные мощности и запустить крупносерийное производство новой модели промышленной беспилотной авиационной системы — самого компактного в своем классе квадрокоптера для оперативного видеомониторинга. В 2024 году было поставлено более 1200 таких БАС по государственному гражданскому заказу. А масштабирование производства позволило выпустить более 13 тыс. образовательных БПЛА-комплексов, комментируют в Корпорации МСП.

Также с 1 октября 2025 года для производителей БАС установлена нулевая ставка НДС при продаже беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг. Кроме того, освобождению от НДС подлежат ввозимые двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для производства таких беспилотников.

С опорой на науку

Исследовательское направление в развитии технологий БАС поддерживает Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Российские университеты и научно-исследовательские институты получают гранты и субсидии на разработки в области беспилотных технологий.

На региональном уровне в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», чтобы обеспечить отрасль высокотехнологичным оборудованием по разработке и производству беспилотников, создается сеть научно-производственных центров в сфере БАС (НПЦ). Их резидентам доступны мощности центра коллективного пользования, оснащенного станками и сопутствующим оборудованием, объекты лабораторно-исследовательского комплекса, а также инфраструктура летно-испытательного центра и иные объекты НПЦ, комментируют в Управлении беспилотных систем и робототехники.

По данным на четвертый квартал 2025 года, статус НПЦ присвоен управляющим компаниям в 28 субъектах страны, их резидентами уже стали более 480 организаций отрасли. Резиденты НПЦ на конкурсной основе могут получить гранты Фонда НТИ на организацию серийного производства и создание опытных образцов новых видов БАС, их комплектующих, компонентов и подсистем.

В НПЦ БАС «Технопарка Санкт-Петербурга» резиденты получают доступ к Инжиниринговому центру, Центру радиоэлектронного приборостроения и Центру прототипирования. «Наша задача — предоставить российским предпринимателям, инженерам и производителям БАС, все возможности для эффективной работы над проектами, а грантовое финансирование используется для запуска собственного производства, разработки прототипов новой продукции и опытных образцов», — отмечает гендиректор АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Олег Якимов.

Резиденты — компании «АМБ» и «Колибри» получили гранты от НТИ на сумму 70 млн руб. и 24 млн руб. соответственно. «АМБ» запустила производство поршневых авиационных двигателей для БПЛА. «Колибри» разрабатывает беспилотного летающего курьера. С беспилотным доставщиком интегрирован дрон-бокс для перевозки продуктов и других товаров. Система полностью автоматизирована и не требует наличия дронопорта — может садиться в любом месте.

В 2024–2025 годах было проведено четыре конкурса Фонда НТИ. По их итогам заключено 150 договоров на разработку и создание БАС. Всего было выделено более 6 млрд руб. По состоянию на конец 2025 года Фонд НТИ поддерживает 20% компаний этого рынка в России.

С учетом принимаемых в рамках нацпроекта мер, по состоянию на 2025 год выпуск БАС уже в три раза превысил запланированные объемы, отмечает премьер-министр России Михаил Мишустин. Минпромторг прогнозирует, что к 2030 году в стране будет 180 тыс. БАС, из них 72% составят модели отечественной разработки.