Новая коммунальная реальность: как нейросети помогают развивать ЖКХ

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Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики России составляет около 20%, и этот показатель растет. По словам замминистра экономического развития Максима Колесникова, в стране удалось создать экосистему, в которой развивается исследовательская активность, поддерживаются разработчики ИИ-решений, запускаются программы по кадровому обеспечению. «Все это постепенно становится плацдармом для массового внедрения ИИ», — отметил он.

Для развития сферы ИИ в России по решению президента реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Власти поддержали уже более 800 разработчиков ИИ-решений, создали шесть исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, запустили программы высшего образования — к настоящему моменту на программы бакалавриата и магистратуры по ИИ поступили свыше 8 тыс. студентов.

По словам Колесникова, в России отмечается постепенное повышение заинтересованности компаний среднего и крупного бизнеса во внедрении технологий ИИ. Лидирующими отраслями здесь выступают сектор IT, финансовый сектор и сфера торговли. В 2023 году правительство совместно с экспертами рынка определило пять приоритетных отраслей для внедрения ИИ. Ими стали здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт, промышленность и строительство. Кроме того, были определены 14 приоритетных подотраслей для внедрения ИИ, среди которых оказалось и ЖКХ.

Рассказываем, какое место занимает искусственный интеллект в жилищно-коммунальном хозяйстве и какие ИИ-решения уже сегодня успешно применяются на практике.

Цифровые двойники

Нас окружают инженерные системы — коммунальные сети. Они помогают обеспечить население горячей и холодной водой, теплом, электричеством, газом. Цифровые двойники на базе искусственного интеллекта подбирают параметры эксплуатации и эффективно управляют инфраструктурой ЖКХ.

«Внедрение технологии обеспечит оптимизацию процессов управления городским хозяйством, снижение влияния человеческого фактора и повышение точности прогнозирования», — отмечал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Например, нейросеть управляет энергосистемой одной из новых школ в Красногорске Московской области. Речь идет об образовательном учреждении в ЖК «Большое Путилково», где в начале этого года была внедрена система искусственного интеллекта «Дроид-энергоменеджер» и установлен цифровой двойник инженерных систем школы. Система ежеминутно измеряет температуру, уровень CO 2 , влажность, освещенность и потребляемую энергию, уточняет пресс-служба девелопера «Самолет», который развивает данный проект.

«При пребывании в течение нескольких часов в помещении с концентрацией CO 2 выше 0,06–0,08% у школьников может расти утомляемость и снижаться концентрация внимания. Поэтому комфортный микроклимат здания, в том числе температура и уровень углекислого газа, напрямую влияют на самочувствие и успеваемость», — пояснил значение работы ИИ-директор по проектированию социально-культурных объектов группы «Самолет» Михаил Никитин.

Обнаружение утечек воды

Аварии в системе водо- или теплоснабжения — одна из наиболее частых проблем в коммунальном хозяйстве. Ликвидация последствий аварий сопряжена с существенными убытками для организаций и неудобством для населения. Решить проблемы можно с помощью применения цифровых решений. Одно из них — система «Цифровой водоканал», которую разработала российская компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»).

Искусственный интеллект на основе алгоритмов машинного обучения анализирует данные, сравнивает их со средними значениями, помогая не только предотвращать аварийные ситуации, но и в целом снижать потери воды, возникающие вследствие ветхих сетей или незаконных присоединений. В 2022 году «Цифровой водоканал» помог предотвратить аварийную ситуацию в системе водоснабжения города Глазова в Удмуртии. Система вовремя зафиксировала аномалии в расходе воды и подала сигнал диспетчерским службам. В результате осмотра обозначенного участка ремонтная бригада обнаружила утечку, которая в дальнейшем могла привести к серьезной аварии на трубопроводе.

Сегодня система «Цифровой водоканал» используется не только в Глазове, но и в Белгородской, Воронежской, Курской областях. Уже подтвержденные на практике данные — снижение потерь на 11% и затрат на ремонты на 5%, сокращение энергопотребления на 20%.

Мониторинг сбора и вывоза мусора

Еще одна область применения искусственного интеллекта в ЖКХ — мониторинг сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на мусорных площадках. Одним из таких решений является, например, сервис «Мониторинг ТКО» от компании «Ростелеком». На мусорных площадках устанавливают камеры видеонаблюдения, которые с помощью нейросетей по заданному заказчиком сценарию выявляют те или иные нарушения и передают информацию непосредственно на монитор диспетчеру. Решение может выполнять различные задачи, например, проверять наполняемость контейнеров и график вывоза либо же фиксировать некорректное складирование отходов, записывая на видео конкретных нарушителей и номера их транспортных средств.

«Ростелеком» пилотировал систему еще 2021 году в городе Зверево Ростовской области. «По итогам пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценили ее работу и увидели значительный экономический эффект, а также качественное повышение уровня сервиса на территориях», — рассказывал тогда первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов.

Виртуальный оператор для ЖКХ

Технологии искусственного интеллекта сегодня позволяют организациям сферы ЖКХ снизить затраты на операторов и автоматизировать наиболее частые коммуникации с жильцами. Решение есть у российской IT-компании Just AI — «Виртуальный оператор». Это голосовой робот на базе искусственного интеллекта, который берет на себя коммуникации УК или ТСЖ с жильцами и подрядными организациями.

Он помогает сэкономить на работе операторов и диспетчеров, сглаживает пиковые нагрузки, а также снижает риски ошибок из-за человеческого фактора, поясняется на сайте разработчика. Виртуальный оператор может напоминать о непогашенной задолженности, собирать показания счетчиков или обратную связь после визита специалиста.

«При разработке решения мы выделили несколько проблем управляющих компаний. Например, УК должны соблюдать требования закона и регламенты взаимодействия с жильцами и своевременно информировать их — это можно сделать быстро с виртуальным оператором. Еще момент — работа людей стоит дорого, а виртуальный оператор помогает экономить на обзвонах и приемах звонков», — объясняет представитель компании-разработчика Сергей Фомин.

Эффект от внедрения ИИ

За последние три года российский рынок ИИ поступательно растет от года к году. В 2021 году он составлял более 550 млрд руб., а в 2022 году — уже порядка 650 млрд руб., свидетельствуют данные правительства России. «Мы видим, как искусственный интеллект быстро масштабируется и становится главным ударным звеном для воплощения амбициозных проектов в самых разных областях. <...> Широкомасштабное использование ИИ уже стало устойчивым трендом», — отметил Дмитрий Чернышенко — вице-премьер правительства России, курирующий национальный проект «Цифровая экономика».

До конца 2023 года эффект от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ достигнет более 400 млрд руб., а к 2025 году эта цифра превысит 1 трлн руб. Власти рассчитывают, что при условии максимальных инвестиций совокупный эффект от массового внедрения технологий искусственного интеллекта к 2030 году может обеспечить рост номинального ВВП России на 11,2 трлн руб.