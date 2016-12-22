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Минфин выдал рекомендации властям регионов по увеличению доходов бюджетов
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Минфин выдал рекомендации властям регионов по увеличению доходов бюджетов
Экономика, 00:59
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Минфин выдал рекомендации властям регионов по увеличению доходов бюджетов
В субъектах России, согласно рекомендациям ведомства, будут активизировать работы по легализации трудовой деятельности иностранцев, осуществляющих ее без разрешения, а также проводить приватизацию непрофильных активов
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Российское Министерство финансов подготовило «методические рекомендации органам исполнительной власти и местного самоуправления субъектов России». Они, согласно соответствующему письму ведомства, опубликованному на его сайте, должны поспособствовать увеличению доходов бюджетов регионов и муниципальных образований. Послание было разослано руководителям региональных финансовых органов. На сайте ведомства оно появилось 31 октября, впоследствии внимание на него первым обратило агентство «Интерфакс».

Все приведенные меры, как указывается в рекомендациях, были разработаны «на основе изучения международного и российского опыта, в том числе в десяти пилотных регионах, а именно в Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской и Курганской областях, а также республиках Дагестан, Мордовия, Северная Осетия и Карачаево-Черкессии».

Для повышения доходной базы, по мнению специалистов Минфина, региональным властям будет необходимо соблюсти меры из четырех разделов. Первый из них — касающийся повышения эффективности администрирования доходов региональных и местных бюджетов — предлагает российским субъектам расширить состав комиссий по снижению неформальной занятости, а также мониторингу уровня заработных плат и уровня занятости работников на предприятиях и организациях. Помимо этого, для поддержки бюджета субъектам федерации нужно разработать дополнительные критерии по мониторингу за этими показателями, говорится в рекомендациях министерства.

Также для увеличения доходов бюджетов регионов, как полагают в Минфине, важно повышение квалификации работников местных администраций и создание единой онлайн-площадки для обработки обращений от населения и представителей бизнеса.

Кроме того, властям российских регионов в ведомстве посоветовали «активизировать работы по легализации трудовой деятельности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения», и более активно заняться выявлением случаев сдачи в аренду жилья без заключения соответствующего договора и уплаты налога на доходы физических лиц. Помимо этого, регионам, как полагают в Минфине, нужно будет мониторить крупные предприятия с целью выявления налоговых преступлений и проводить приватизацию непрофильных активов.

Второй раздел рекомендаций ведомства — «Активизация работы по выявлению потенциальных доходных источников бюджетов» — советует местным властям развивать системы видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. Аналогичный поход, по мнению специалистов Минфина, необходимо применить и в отношении системы платных услуг (сетей платных парковок и автодорог). Также регионам министерство рекомендовало повысить ставки налога на имущество организаций и увеличить ставки транспортного налога для мощных, дорогих и элитных автомобилей.

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Третий раздел документа — «Меры, направленные на развитие экономического потенциала регионов и муниципалитетов» — коснулся совершенствования мер по поддержке малого и среднего бизнеса (для этого, как отмечают в Минфине, нужно начать развитие для него системы «одного окна»). Кроме того, региональным властям, как считают в министерстве, важно заняться поддержкой сельхозпроизводителей, а также активизировать работы по восстановлению и поддержанию работоспособности инфраструктуры для новых форм бизнеса, например, технопарков и бизнес-инкубаторов.

В качестве еще одного пункта для увеличения доходов бюджета в ведомстве назвали «активизацию работы по проверке соответствия фактического использования земельных участков разрешенным видам использования, а также выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения».

В последнем разделе рекомендаций специалисты Минфина обратили внимание на меры по совершенствованию подходов к межбюджетному регулированию на региональном уровне. Для этого руководству субъектов федерации, по мнению представителей министерства, нужно стимулировать органы местного самоуправления к увеличению доходной базы региональных бюджетов путем составления соответствующих рейтингов. Также этому, как полагают в ведомстве, поспособствует увеличение нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и совершенствование системы стимулов для местных властей к увеличению налоговых доходов от источников на своей территории.

Реализация в регионах таких рекомендаций, как подчеркнули в Минфине, позволит улучшить организацию работы с муниципальными образованиями по достижению показателей экономического развития субъекта федерации в рамках исполнения его консолидированного бюджета.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Минфин , регионы , доходы бюджета
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