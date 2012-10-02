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В.Путин: Государство найдет деньги на инвестиции
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В.Путин: Государство найдет деньги на инвестиции
Экономика, 02 окт 2012, 16:31
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В.Путин: Государство найдет деньги на инвестиции
Государство найдет возможность дофинансировать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в 2013г., несмотря на отсутствие соответствующих средств в бюджете, сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет".
Фото: ИТАР-ТАСС

"Мы договаривались, что ежегодно будем дофинансировать фонд в объеме 62 млрд руб. В прошлом году направили, в этом направим и изучим возможность финансирования в следующем году", - сказал он.

В.Путин отметил, что в бюджете эти средства не запланированы, однако финансирование, по его мнению, нужно продолжить, поскольку бюджет РФ должен быть не только социальным, но и бюджетом развития. "А как это сделать, если не использовать инструменты фонда", - отметил он.

Напомним, что РФПИ объемом 10 млрд долл. был создан в июне 2011г. для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. Фонд реализовывает проекты прямых инвестиций преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику. Начиная с момента своего образования в июле 2011 года, РФПИ уже выделил на финансирование инвестпроектов 7,7 миллиарда рублей, а привлечённые им инвестиции от соинвесторов превысили 25 миллиардов рублей.

"Серьёзным шагом вперёд стало образование консорциума, в который вошли РФПИ и ряд международных инвестиционных фондов – практически все крупнейшие мировые инвестфонды. Он уже начал вкладывать средства в российские компании, которые планируют разместить акции на объединённой бирже ММВБ и РТС", - отметил В.Путин.

Президент также поручил Министерству финансов РФ до конца 2012г. представить предложения по использованию средств накопительной части пенсии для развития инфраструктуры, отметив, что накопительная часть пенсии является одним из источников "длинных" денег.

"Деньги там накоплены немалые: в 2012г. - около 2 трлн руб. Нам и прежний министр финансов обещал, и действующий, что хотя бы часть средств будет использована на развитие инфраструктуры путем выпуска инфраструктурных облигаций. Надеюсь, до конца года будут сделаны соответствующие предложения", - сказал он.

В.Путин особо отметил важность обеспечения привлекательности России для отечественных и иностранных инвесторов.

"Главный вопрос в том, что нужно сделать в первую очередь, чтобы Россия стала центром притяжения иностранных, да и не только иностранных, а в первую очередь и наших собственных внутренних инвестиций и капиталов, получила необходимые ресурсы для модернизации и дальнейшего подъема экономики", - отметил глава государства.

По словам В.Путин в 2009–2011гг. приток инвестиций в Россию составил около 3% ВВП, в то время как в странах ЕС, Бразилии, Китае и Индии значение этого показателя не превышало 2% ВВП.

"Основными источниками поступления инвестиций в Россию, помимо традиционных офшорных зон, стали Германия, Франция, Швеция, Нидерланды. Мы понимаем, что Нидерланды, наряду с Кипром, – это тоже такой транзит наших собственных капиталов, репатриация. Собственно говоря, и это тоже неплохо", - отметил В.Путин.

Напомним, что в марте 2012г. глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия сможет достичь рекордного уровня по прямым инвестициям через 1-2 года.

"Многое здесь будет зависеть от действий правительства по привлечению прямых иностранных инвестиций в Россию", - сказал он, отметив при этом, что последовательное наращивание инвестиций - одна из приоритетных задач развития российской экономики.

Глава РФПИ подчеркнул, что для иностранных инвесторов важна стабильность и предсказуемость, именно поэтому они "очень позитивно восприняли итоги президентских выборов", которые указывают на сохранение курса российской экономической политики.

Теги: Путин , РФПИ , инвестиции
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