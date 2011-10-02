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Турция уведомила Газпром о разрыве газового контракта
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Турция уведомила Газпром о разрыве газового контракта
Экономика, 02 окт 2011, 15:20
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Турция уведомила Газпром о разрыве газового контракта
Турецкая компания Botas уведомила ООО "Газпром экспорт" (экспортная "дочка" ОАО "Газпром") о прекращении контракта на поставку российского газа в Турцию по "западному маршруту". Об этом РБК сообщили в "Газпром экспорте".

"Уведомление поступило, будет рассмотрено", - сказали в "Газпром экспорте". Комментарии Газпрома пока получить не удалось.

Накануне власти Турции заявили о намерении разорвать контракт турецкой госкомпании Botas с Газпромом на поставку российского газа в Турцию, если российская компания не снизит цену поставок. При этом отмечалось, что соглашения на поставку российского газа по другим коридорам остаются в силе.

64% потребляемого Турцией "голубого топлива" поступает из России. Поставки осуществляются по двум маршрутам. "Западный маршрут" предусматривает поставки газа по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. У Газпрома с Турцией подписано два контракта на поставки газа по этому маршруту.

Первый контракт был подписан с турецкой компанией Botas в феврале 1986г. и предусматривает нарастающие поставки газа в течение 25 лет (1987-2011гг.) в объеме до 6 млрд куб. м в год. В 1998г. был подписан долгосрочный контракт на поставку по "западному маршруту" дополнительно 8 млрд куб. м в год до 2022г. включительно. Остальные объемы газа поступают в Турцию по газопроводу "Голубой поток".

Кроме того, в рамках проводимой в Турции либерализации газового рынка "Газпром экспорт" согласился передать часть объемов одного из контрактов в ходе организованного компанией Botas тендера и в 2007г. подписал контракты с четырьмя частными компаниями, получившими право на импорт газа в Турцию. По этим контрактам осуществляются поставки газа.

Анкара неоднократно обращалась к Москве с предложением снизить контрактные цены, однако достичь компромисса по итогам переговоров турецкого премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Дмитрия Медведева, которые прошли в Москве в марте 2011г., не удалось.

Газпром по итогам 2010г. поставил в Турцию 18,01 млрд куб. м газа, в том числе по газопроводу "Голубой поток" - 8,07 млрд куб. м. Отметим, что контракты предусматривали поставку 30 млрд куб. м (14 млрд - по "западному коридору" и 16 млрд - по "Голубому потоку"). При этом в договоре были обозначены минимальные объемы закупки газа Анкарой с учетом влияния глобального кризиса на турецкую экономику, то есть страна могла сокращать отбор газа до 75% без санкций со стороны Газпрома.

Теги: Botas , ОАО "Газпром" , Турция , западный маршрут
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