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«Экономическая правда» узнала прогноз по безработице на Украине

«Экономическая правда»: безработица на Украине в 2023 году составит 28,2%
Минэкономики Украины предполагает, что в 2023 году этот показатель увеличится до 28,8% (Нацбанк Украины ранее говорил о 27%). ВВП в следующем году должен вырасти на 4,6% после сокращения на 33,2% в этом
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Уровень безработицы на Украине в 2023 году составит 28,8%, пишет «Экономическая правда». По данным источников издания в правительстве, такие оценки содержатся в макроэкономическом прогнозе Минэкономики страны. Среднюю зарплату на следующий год ведомство оценило в 18 508 грн (почти 30 тыс. руб.).

Национальный банк Украины (НБУ) в конце июля опубликовал прогноз, согласно которому в текущем году безработица составит 28,9%, а в следующем — 27%, писал «РБК-Украина». Регулятор рассчитывает, что ее уровень упадет лишь в 2024 году, до 18,2%.

Значительная часть населения потеряла работу из-за спада экономической активности, миграции и мобилизации. С начала боевых действий безработица подскочила примерно до 35%, и в НБУ ожидают, что этот показатель станет снижаться медленно и будет выше, чем раньше, из-за долгосрочных последствий конфликта.

По итогам прошлого года безработица, по данным Нацбанка, составила 9,8%.

В отчете Минэкономики, о котором пишет «Экономическая правда», приводятся также оценки роста ВВП Украины: в этом году он сократится на 33,2%, но в следующем году должен увеличиться на 4,6%. Инфляция по итогам 2023 года должна вырасти до 30,6% (в минувшем июне составляла 22,2%).

На базе макропрогноза Минфин будет составлять бюджет на следующий год. Его проект правительство должно внести не позднее 15 сентября.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина безработица
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