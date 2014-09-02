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Белый дом начнет обсуждение бюджета с разногласий по пенсиям и налогам
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Белый дом начнет обсуждение бюджета с разногласий по пенсиям и налогам
Экономика, 02 сен 2014, 07:52
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Белый дом начнет обсуждение бюджета с разногласий по пенсиям и налогам
Во вторник в правительстве стартует обсуждение параметров бюджета на 2015–2017 годы. Ясной картины по структуре доходов и расходов казны до сих пор нет. Вчера в правительстве одобрили с разногласиями налоговый маневр в нефтяной отрасли. Вопрос дальнейшей судьбы пенсионной системы также не закрыт: одобрено только решение о заморозке накопительной части на 2015 год.
Фото: ИТАР-ТАСС

Первым этапом подготовки к обсуждению бюджета по существу стало совещание у премьера Дмитрия Медведева в минувшую пятницу. На нем решалось, какой вариант прогноза социально-экономического развития России брать за основу при расчете доходов казны. Из двух вариантов, внесенных Минэкономразвития для обсуждения, — умеренно-оптимистичного и консервативного — был одобрен последний.

Он предполагает существенное ухудшение макроэкономических показателей (снижение роста ВВП до 1% в следующем году вместо 2% по предыдущему прогнозу, рост инфляции на 6,5% год к году и в среднем за год на 7,3%, ухудшение прогноза по росту розничного товарооборота до 0,6% вместо 2,1%) и не предполагает корректировку бюджетного правила.

Также в пятницу у премьера решалась судьба пенсионной системы. Чиновники обсуждали, ограничиться замораживанием накопительной части пенсий в 2015 году или вообще отменить накопительную компоненту, заменив ее новой системой с добровольным элементом. В итоге обсуждение полной отмены накопительной части пенсии было отложено, сообщили РБК два чиновника правительства.

За полную отмену накопительного элемента пенсионной системы выступает социальный блок правительства во главе с вице-премьером Ольгой Голодец. Ранее источники РБК рассказывали, что накануне совещания она провела закрытую встречу, на которой обсуждались аргументы за проведение реформы. Пресс-секретарь Голодец Алексей Левченко подтвердил РБК, что она принимала участие в совещании с участием премьера 29 августа, но отказался комментировать обсуждавшиеся на нем детали.

На совещании было только подтверждено решение о продлении заморозки средств накопительной части пенсии в 2015 году, говорят собеседники РБК. Таким образом, при трехлетнем бюджетном планировании вопрос с сокращением трансферта федерального бюджета в Пенсионный фонд России решен только на 2015 год. Речь идет о 280 млрд руб., которые не будут перечислены НПФ.

Еще один ключевой для бюджетного проектирования вопрос — о налоговом маневре в нефтяной отрасли — обсуждали в понедельник на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Маневр одобрен в целом, но разногласия по нему так и не сняты, рассказал РБК участник заседания комиссии и подтвердил источник в аппарате правительства.

«Обсуждение шло в течение нескольких часов. Было тяжелым. В результате [вопрос] принят в целом, его планируется вынести на обсуждение правительства в четверг», — говорит источник в аппарате правительства. Минфин и Минэнерго по-прежнему не могут согласовать позиции по вопросу наполнения региональных дорожных фондов в случае реализации маневра, знает источник в правительстве.

Представители Минэнерго ранее отмечали, что вариант налогового маневра, который Минфин представил на заседании у вице-премьера Аркадия Дворковича 21 августа, предполагает основную нагрузку на отрасль на 2015 год, хотя в 2015–2016 годах потребуются значительные инвестиции для завершения модернизации НПЗ. Предложение Минфина увеличить ставку НДПИ в 2015 году до уровня 775 руб. и увеличить акцизы на все виды нефтепродуктов в 2017 году окажет серьезный негативный эффект на отрасль, считают в Минэнерго.

В случае принятия этого варианта доходы нефтяных компаний окажутся ниже уровня 2014 года (в 2015 году — на 68 млрд руб., в 2016 году — 56 млрд руб.). При этом маржа добычи в 2015 году превысит уровень 2014 года всего на $1 за 1 т, а маржа переработки снизится на $20 за 1 т. Рост акцизов на нефтепродукты приведет к дополнительному росту цен (по светлым нефтепродуктам — примерно на 2% или 0,5 руб. за литр). Представители Дворковича, Минфина и Минэнерго не комментируют ход дискуссии по налоговому маневру.

Также среди принятых вчера решений — одобрение роста ставки налога на дивиденды физлиц с 9 до 13%. Это предложил Минфин, против выравнивания ставок этого налога с НДФЛ выступало Минэкономразвития. Одобренный в пятницу базовый для бюджетных расчетов вариант прогноза Минэкономразвития также предполагает введение регионального налога с продаж и расширение страховых взносов в ОМС в размере 5,1% на зарплаты свыше предельного уровня в 624 тыс. руб. в год.

Во вторник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева планируется обсудить основные параметры бюджета на 2015–2017 годы, говорят два чиновника правительства. Окончательно основные параметры бюджета в Белом доме намерены доработать 4 сентября на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. В тот же день на заседании правительства решено рассмотреть основные параметры налогового маневра.

Яна Милюкова, Петр Нетреба, Тимофей Дзядко

Теги: бюджет , правительство
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