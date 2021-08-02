США введут антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из России

Как заявили в комиссии по международной торговле США, российские производители продавали товар по цене ниже справедливой, а также получали субсидии от властей и таким образом у них было преимущество на американском рынке

Фото: Getty Images

Министерство торговли США введет антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб из углеродистой и легированной стали из России, Украины и Южной Кореи, говорится в сообщении комиссии по международной торговле США.

Эта комиссия провела расследование и пришла к выводу, что «промышленность США серьезно пострадала из-за импорта» данной продукции. Трубы продавались по цене ниже справедливой, а их импорт из России и Южной Кореи субсидировался властями, заявили в ней.

В связи с этим Минторг «введет антидемпинговые пошлины на импорт этих продуктов» из трех указанных стран, а также компенсационные пошлины на импорт труб из Кореи и России.

РБК направил запросы в «Северсталь» и ТМК.

В 2020 году импорт из России в США труб и трубок из железа и его сплавов (часть которых попала под антидемпинговое расследование) составил менее $41 млн, за пять месяцев 2021 года — $21 млн, следует из данных американского статистического агентства Census Bureau. Украина в 2020 году поставила в США таких изделий на $52 млн.