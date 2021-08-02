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США введут антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из России

Как заявили в комиссии по международной торговле США, российские производители продавали товар по цене ниже справедливой, а также получали субсидии от властей и таким образом у них было преимущество на американском рынке
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Министерство торговли США введет антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб из углеродистой и легированной стали из России, Украины и Южной Кореи, говорится в сообщении комиссии по международной торговле США.

Эта комиссия провела расследование и пришла к выводу, что «промышленность США серьезно пострадала из-за импорта» данной продукции. Трубы продавались по цене ниже справедливой, а их импорт из России и Южной Кореи субсидировался властями, заявили в ней.

В связи с этим Минторг «введет антидемпинговые пошлины на импорт этих продуктов» из трех указанных стран, а также компенсационные пошлины на импорт труб из Кореи и России.

РБК направил запросы в «Северсталь» и ТМК.

В 2020 году импорт из России в США труб и трубок из железа и его сплавов (часть которых попала под антидемпинговое расследование) составил менее $41 млн, за пять месяцев 2021 года — $21 млн, следует из данных американского статистического агентства Census Bureau. Украина в 2020 году поставила в США таких изделий на $52 млн.

Производители труб попросили повысить пошлины на экспорт лома
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В апреле Минторг США ввел компенсационные пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко. С такой просьбой к ведомству обратился крупнейший американский производитель фосфорных удобрений Mosaic. Как заявили в компании, производители их России и Марокко получают субсидии от властей и тем самым имеют преимущество на американском рынке.

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Пошлины для компании «Апатит», которая входит в группу «Фосагро», была установлена на уровне 9,19%. Для «Фосфорита» (принадлежит «Еврохиму») пошлина составила 47,05%, для других российских производителей — 17,2%, сообщал ТАСС.

В свою очередь в «Фосагро» заявили, что обжаловали решение Минторга США. «Конечно, мы не согласны с предметом спора, мы оспариваем вообще наличие субсидии, потому что их тут у нас нет. Мы покупаем все сырьевые позиции ровно на тех рыночных условиях, которые у нас в стране существуют», — сказал агентству замгендиректора по финансам и международным проектам «Фосагро» Александр Шарабайко.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Иван Ткачёв
антидемпинговые пошлины США трубы
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