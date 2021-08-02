Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России

Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что для перехода к новой модели нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В России пока так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики, а старая модель исчерпала себя. Такое мнение высказал в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин.

Полную текстовую версию интервью с Алексеем Кудриным читайте на РБК 3 августа, также будет доступна видеоверсия.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата (.xls), среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — сказал глава Счетной палаты.

Вместе с тем Кудрин отметил, что институты стратегического планирования в России продолжают развиваться, нынешнее правительство «оказалось более компетентно» в совершенствовании системы госуправления, включая цифровизацию. Он напомнил, что правительство недавно объявило 42 инициативы социально-экономического развития. «По моей оценке, в большинстве этих инициатив есть заявка на прорыв», — заявил глава Счетной палаты.