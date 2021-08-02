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Кудрин заявил об изжившей себя модели экономики в России

Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что для перехода к новой модели нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В России пока так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики, а старая модель исчерпала себя. Такое мнение высказал в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин.

Полную текстовую версию интервью с Алексеем Кудриным читайте на РБК 3 августа, также будет доступна видеоверсия.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата (.xls), среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.

«Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — сказал глава Счетной палаты.

Вместе с тем Кудрин отметил, что институты стратегического планирования в России продолжают развиваться, нынешнее правительство «оказалось более компетентно» в совершенствовании системы госуправления, включая цифровизацию. Он напомнил, что правительство недавно объявило 42 инициативы социально-экономического развития. «По моей оценке, в большинстве этих инициатив есть заявка на прорыв», — заявил глава Счетной палаты.

Создать «свой iPhone»

Экспорт товаров из России, по данным ФТС, в среднем за последние пять лет составил $371 млрд. В российском экспорте традиционно преобладают топливно-энергетические товары — 53% (или $87,5 млрд) за пять месяцев 2021 года. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин.

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Фото:Nicolo Filippo Rosso / Bloomberg

В апреле экономисты ВШЭ опубликовали доклад, в котором констатировали, что Россия с точки зрения «передовых технологий» удерживает лидирующие позиции только в экспорте ядерных технологий и вооружений, но в остальном является малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий.

«Мало кто знает, но Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний. Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего», — утверждает глава Счетной палаты.

Предпринимательская инициатива

По его мнению, рецептами для ускорения экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение, а также предпринимательская инициатива и конкуренция. «И отдельно стоит история про суды, правоохранительную деятельность, защиту прав собственности», — добавил Кудрин.

В российской модели нужно больше свободы предпринимательства, призвал Кудрин, а пока «у нас разгосударствление экономики затормозилось, роль государства увеличивается».

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российская экономика в 2010-е годы «не просто стагнирует — она ориентируется <...> на модель без роста и развития», отмечал экономист Константин Сонин в апрельском докладе фонда «Либеральная миссия» (.pdf). По его словам, прямым источником такого положения вещей является все увеличивающаяся закрытость экономики. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в том же докладе указывала на «равновесие низкого роста» в России, при котором основной задачей является извлечение максимальной прибыли из сырьевых сегментов и формирование на базе этих доходов финансовой подушки безопасности для государства. Производительность труда пока не может быть драйвером экономического роста в России из-за таких структурных барьеров, как доминирование госсектора в экономике, относительно низкие уровни конкуренции и инноваций, недостаточная независимость судебной власти и избирательность правоприменения, отмечало рейтинговое агентство S&P в июльском обзоре российской экономики.

Автор
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Алексей Кудрин Счетная палата экономическая модель госкапитализм российская экономика
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