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Россияне поверили в окончание кризиса
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Россияне поверили в окончание кризиса
Падение экономики, 02 июл 2015, 17:07
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Россияне поверили в окончание кризиса
Инфляция больше не растет, рубль не дешевеет, и в экономике скоро все будет хорошо — потребительская уверенность россиян резко выросла по итогам второго квартала 2015 года. Радоваться рано, предупреждают экономисты
Фото: ТАСС

​Надоело падать

Так называемый индекс Ивановых от Sberbank CIB, оценивающий потребительскую уверенность россиян, резко вырос по итогам второго квартала 2015 года. Интегральный индекс изменился с минус 22% в первом квартале 2015 года до минус 14%. Наименьшее значение индекса приходилось на четвертый квартал 2014 года — тогда он составлял минус 24%.

Выросли все составляющие индекса — как те, что характеризуют отношение россиян к происходящему в экономике, так и отражающие личные оценки гражданами своего материального положения.

Так, индекс национального благосостояния на ближайшие 12 месяцев, который с момента начала исследований в марте 2013 года находился в области отрицательных значений, впервые составил плюс 5%. Доля людей, которые оценивают текущее состояние экономики как нестабильное, также сократилась от квартала к кварталу на 7 п.п., до минус 29%.

Похожие результаты у экспертов Института Гайдара: четвертая волна мониторинга «Социальное измерение кризиса», проведенная в мае, показала больший оптимизм граждан: доля негативных оценок текущего состояния экономики растет, причем перемены в восприятии происходящего произошли в том числе в низко обеспеченных группах населения.

Оптимизм условных Ивановых, которые стали собирательным образом россиян для экспертов Sberbank CIB, объясняется замедлением уровня инфляции (число ожидающих ее ускорения сократилось с 67% в первом квартале до 60% во втором) и уверенностью в перспективах рубля (ожидания девальвации снизились с 38 до 24%).

Россияне в кризис

У 81% россиян не повышалась зарплата в конце 2014-го — начале 2015 года. У остальных 19% она выросла

8% опрошенных увеличили свои расходы, так как считают, что пик кризиса пройден

На 7 процентных пунктов, до 60%, сократилось во втором квартале относительно предыдущего квартала число россиян, опасающихся ускорения инфляции

На 14 процентных пунктов, до 24%, снизилось число обеспокоенных падением курса рубля

52% россиян озабочены ростом безработицы. Этот показатель по сравнению с первым кварталом вырос на 6%

В 2 раза по сравнению с 2014 годом сократилось число тех, кто провел майские праздники за границей

90% россиян провели майские праздники дома или на даче

54% граждан заявили, что майское укрепление рубля никак на них не повлияло

До 2,9 увеличилось среднее количество продуктовых сетей, в которых россияне покупают еду. Год назад этот показатель составлял 2,3

55% россиян, пытающихся экономить, покупают меньше дорогой еды и деликатесов. Это главный способ экономии

35% опрошенных планируют в ближайшие год-два купить автомобиль

67% россиян в последние 12 месяцев не совершили ни одного авиаперелета

Источник: Sberbank CIB

Надо экономить

Почувствовав первые признаки стабилизации в экономике, россияне начинают корректировать структуру потребления. 8% опрошенных увеличили необязательные потребительские расходы, на 6 п.п. сократилась доля тех, кто старается за счет них экономить, и на 3 п.п. — тех, кто настроен экономить на товарах первой необходимости. 5% респондентов стали тратить больше на электронику и одежду: по их оценке, цены на эти группы товаров снизились. 8% увеличили расходы в целом, полагая, что худшая фаза в экономике пройдена.

Весь первый квартал рынок адаптировался к новым реалиям, и сейчас уже заметна тенденция на постепенное восстановление спроса на ключевые категории товаров, такие как крупная бытовая техника и телевизоры, которые пользовались особым спросом перед Новым годом в период ажиотажа, говорит представитель «М.Видео» Антон Пантелеев.

Правда, потребители продолжают прикладывать усилия, чтобы сэкономить на продуктах. На это указывает рост количества сетей, в которых они совершают покупки: с 2,8 в первом квартале до 2,9 во втором, — покупатели ищут места, где товары дешевле. Это подтверждают и показатели нескольких розничных сетей, отмечающих прирост числа покупателей, приобретающих только товары со скидкой, пишут аналитики Sberbank CIB.

«Потребители по-прежнему очень внимательны к ценам, думаю, что все капиталоемкие проекты у них отложены. Возможно, потребители стали немного увереннее, потому что цены, связанные с курсами валют, более-менее устаканились», — подтверждает совладелец интернет-гипермаркета «Юлмарт» Дмитрий Костыгин.

Зимняя паника потребителей сменилась сдержанным оптимизмом из-за летних месяцев, предполагает основатель FMCG-сети «Семья» Олег Пономарев. Но, по его словам, потребитель по-прежнему осторожен и избирателен: «Главный вопрос, что мы увидим в продажах после 20 августа, когда семьи начнут готовить детей к школе и начнется сбор урожая на собственных участках».

Сэкономили россияне и на традиционном отдыхе на майские праздники. Большинство (90%) провели длинные выходные дома или на дачах. Число побывавших в эти дни за границей сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом, до скромных 2%. Самое популярное место для майского внутрироссийского туризма, судя по данным опроса, — Санкт-Петербург (17% от числа путешествующих).

Индекс Ивановых: что изменилось

Стало лучше

Доля Ивановых, которые планируют в ближайшие три месяца внести деньги на свои депозиты, выросла с 11% в декабре и 15% в марте до 16% в июне. Это следствие стабилизации рубля.

23% опрошенных ожидают, что в течение года их компании–работодатели будут расти. Это на 2 процентных пункта больше, чем в первом квартале.

Первый раз с четвертого квартала 2014 года зафиксировано снижение доли опрошенных, которые экономят на необязательных расходах: с 30% в первом квартале 2015 года до 24% во втором.

Сократилась доля тех, кто ожидает роста цен на жилье в течение следующего года–двух: с 53% в первом квартале до 49% во втором.

Стало хуже

На 2 процентных пункта, до 26%, выросло по сравнению с прошлым, мартовским, опросом число тех, кто оценивает вероятность личного банкротства как среднюю или высокую.

75% опрошенных все еще считают цену определяющей при выборе продукта. Ассортимент, место продажи и качество упоминаются реже.

29% зафиксировали увольнения в компаниях, где они трудоустроены. Это больше, чем в первом квартале (24%) и год назад (23%).

На 3 процентных пункта, до 39%, выросла доля тех, кто остался без сбережений: в условиях высокой инфляции и замедления роста доходов люди были вынуждены их использовать.

Рано радоваться

Фактическое поведение населения лучше отражает текущую ситуацию в экономике, нежели его оценки и прогнозы, говорят эксперты. «Можно говорить о некоторой стабилизации темпов падения, неухудшении динамики, но мы все еще на территории отрицательных темпов изменения экономических показателей. И падение по многим из них существенно: зарплаты, инвестиции — по ним динамика может ухудшаться», — скептичен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Идет спад в инвестициях, не растут доходы населения — нет оснований предполагать рост товарооборота, и его нет по статистике, соглашается Сергей Дробышевский, директор по научной работе Института Гайдара. Нет и четких свидетельств расширения экспорта, который мог бы стать фактором перелома глобальной тенденции. По оценкам Института Гайдара, начала роста стоит ждать не раньше конца 2015-го — начала 2016 года.

Пока нет даже уверенности, что экономика достигла дна падения. С одной стороны, судя по последнему мониторингу Минэкономразвития о тенденциях в промышленности за май, падение в секторе замедляется месяц к месяцу с 1,2% в апреле до 0,6% в мае. Также есть позитивные изменения в первичных данных по грузообороту железнодорожного транспорта и динамике цен производителей в июне 2015 года.

Это, по мнению экспертов министерства, позволяет предположить, что уровень промпроизводства стабилизируется около текущих значений. В случае подтверждения предварительных косвенных данных официальной отчетностью предприятий возможен даже перелом нисходящего тренда, пишут авторы обзора.

Но помимо показателей промпроизводства нужно смотреть на импорт, а за первые пять месяцев 2015 года ввоз машин и оборудования рухнул на 40%, предупреждает профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. «Это, конечно, может не перелиться сразу в падение промышленности, но, с моей точки зрения, это такой качественный сигнал: с инвестициями беда и с обновлением средств производства тоже серьезная проблема», — объясняет экономист.

Авторы: Ольга Волкова, Анна Левинская.
Теги: индекс Ивановых , спрос , ВВП , кризис
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