Минфин обещает нарастить Резервный фонд до 2,2 трлн руб.

Объем Резервного фонда к концу 2014г. превысит отметку 2,2 трлн руб. Об этом сообщил заместитель директора департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич.

"В этом году мы планировали истратить остатки Резервного фонда, но благодаря благоприятной внешней конъюнктуре будем накапливать. Планируется, что к концу текущего года Резервный фонд удвоится и составит 1,4 трлн руб., а к концу 2014г. превысит 2,2 трлн руб.", - сообщил П.Казакевич.

По его словам, министерство не планирует в ближайшей перспективе занимать средства на внешнем рынке. Основным ресурсом для покрытия бюджетного дефицита будут внутренние заимствования. Занимая на внутреннем рынке, Минфин убирает избыточную ликвидность с рынка, снижает давление на рубль и минимизирует темпы инфляции.

По словам П.Казакевича, Минфин рассматривает рублевые еврооблигации как временный инструмент, предназначенный для привлечения инвесторов, которые не хотят занимать на российском рынке из-за рисков, связанных с инфраструктурой. "Мы надеемся, что в конце концов эти инвесторы придут на рынок ОФЗ", - заключил П.Казакевич.

Ранее премьер-министр Владимир Путин заявлял, что при сохранении высоких цен на нефть Резервный фонд может увеличиться вдвое уже к концу этого года - до 1,5 трлн руб.