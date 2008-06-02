Всемирный банк: Экономика РФ имеет признаки перегрева

Российская экономика работает на пределе своих производственных возможностей и имеет признаки перегрева. Такой вывод приводится в опубликованном сегодня, 2 июня, докладе Всемирного банка о состоянии экономики РФ.

Понятие "перегрев" международная организация определяет как неспособность производственных мощностей удовлетворять растущий совокупный спрос. По мнению авторов доклада, это происходит, когда экономика растет темпами, превышающими ее долгосрочный потенциал.

Сегодняшние темпы экономического роста в РФ находятся значительно выше тренда в 7% на фоне признаков перегрева экономики. Реальный рост ВВП в России в 2006 и 2007гг. достиг 7,4% и 8,1% соответственно. Данные на начало 2008г. свидетельствуют о продолжении роста выше 8%. Такие высокие темпы экономического роста не соответствуют различным оценкам, прогнозирующим потенциал долгосрочного роста в России на уровне 6%. При этом коэффициент использования производственных мощностей в промышленности увеличился с 69% в 2001г. до 81% в марте 2008г.

Всемирный банк приводит данные исследования ИМЭМО РАН, согласно которым у 42% предприятий уровень использования мощностей составляет 90%, причем три четверти предприятий отмечают, что этот показатель превышает 90%. Кроме того, коэффициент использования рабочей силы возрос с 87% до 94%. Уровень безработицы в 2007г. (6,1%) был самым низким с 1994г.

Явными признаками перегрева российской экономики Всемирный банк считает ускорение экономического роста и инфляции, повышение коэффициента использования трудовых ресурсов, высокую степень использования производственных мощностей и стремительный рост номинальной заработной платы, превышающий темпы инфляции и роста производительности.

По мнению специалистов международной организации, факторы, связанные с проводимой политикой, способствовали повышению инфляционных ожиданий, которые остаются и в 2008г., отражаясь в новых требованиях по повышению заработной платы и других номинальных доходов.

На этом фоне, говорится в докладе, сложная мировая конъюнктура является источником как возможностей, так и рисков для дальнейшего экономического роста в России. Стремительный рост цен на нефть, с одной стороны, обеспечил дополнительные сверхдоходы бюджету, а с другой - привел к усугублению зависимости от экспортных поступлений и налоговых доходов, создаваемых в нефтяной отрасли. Однако замедление темпов роста мировой экономики и возможный спад на российских экспортных рынках, снижение глобальных потоков капитала и рост цен на продовольственные товары также создают проблемы для российской экономики в краткосрочном периоде.

При этом самый высокий риск Всемирный банк видит в возможном снижении цен на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе в результате дополнительного предложения и снижения спроса. Развитие такого сценария может привести к быстрому снижению экспортных и бюджетных доходов, что вызовет значительные бюджетные проблемы в будущем.

Более того, в докладе Всемирного банка говорится и о том, что Россия может вернуться к состоянию чистого должника, если правительство не примет особые меры для обеспечения устойчивости бюджета и при сохранении текущих тенденций в бюджетной политике. Анализируя структуру использования сверхдоходов от экспорта энергоносителей, Всемирный банк отмечает, что, с одной стороны, Россия перечисляет средства в Резервный фонд, а с другой стороны, в то же время осуществляет трансферты из Фонда национального благосостояния, причем недостаточные для покрытия ненефтяного первичного (за вычетом расходов на обслуживание долга) дефицита бюджета. В результате валовый долг растет как доля ВВП.

"К концу горизонта планирования (к 2040г.) и в отсутствие изменений текущей политики получается, что Россия съедает все свои нефтяные средства и другие валютные активы, имеющиеся у нее в начале периода, выходя на нулевой чистый долг. Затем Россия снова наращивает долг по мере увеличения общей суммы долга в ситуации, когда нефтяной фонд начнет сокращаться, поскольку к тому времени бюджетные трансферты из него будут превышать нефтяные доходы", - говорится в докладе.

В рамках альтернативного сценария высоких расходов в результате политического давления в сторону наращивания социальных расходов доля расходов в ВВП оказывается на 4 процентных пункта выше, а также возникает соответствующий ненефтяной первичный дефицит, причем в отсутствие компенсирующих сокращений по другим статьям расходов или увеличения доходов. В этом случае, по мнению авторов доклада, позиция России как чистого кредитора сокращается еще быстрее, и после 2018г. Россия вновь становится чистым должником. К 2040г. чистый долг страны вырастает до 36%.

Еще один альтернативный сценарий, предполагающий снижение налогообложения, демонстрирует, что в результате такого снижения (например, НДС на 4 процентных пункта) ненефтяной первичный дефицит бюджета увеличится как минимум на 1,5% ВВП, чем при базовом сценарии. В результате Россия сможет финансировать этот дефицит при помощи активов нефтяного фонда только в течение следующих 20 лет, а начиная с 2025г. страна опять начнет накапливать чистый долг, который к 2040г. достигнет 37% ВВП. В этих двух сценариях особенно очевидны два долгосрочных риска при проведении бюджетной политики: первый порождается бездействием в сфере государственных расходов, а второй - резким сокращением налогов и, как следствие, сокращением доходов в период роста государственных расходов.

Напротив, в рамках сценария при действии бюджетного правила постоянного дохода (ПД), когда Россия поддерживает ненефтяной первичный дефицит на уровне, не превышающем 4,7% ВВП, устойчивость государственного бюджета не подвергается угрозе, поскольку этот уровень дефицита полностью покрывается за счет "постоянного дохода" от российских нефтяных активов. Чистая величина долга остается практически неизменной на всем горизонте планирования.

Все эти сценарии основаны на долгосрочном прогнозе цены на нефть на уровне 60 долл. за баррель, когда в соответствии с предположениями правительства цена на нефть сначала падает до этого уровня, но затем сохраняется на нем в реальном выражении.