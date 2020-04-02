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Падение цен на нефть ,  
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WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли

По данным газеты, вместе руководителями нефтяных компаний президент планирует обсудить возможности закупки нефти у Саудовской Аравии, а также отмену закона, который требует, чтобы товары в США перевозили только местные судна
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждают собеседники издания, на встрече будут присутствовать руководитель Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, генеральный директор Chevron Corp. Майк Вирт, глава Occidental Petroleum Corp. Вики Холлуб и исполнительный председатель Continental Resources Inc. Гарольд Хамм.

Газета, ссылаясь на слова двух источников, пишет, что Трамп и нефтяники планируют обсудить возможность импорта нефти из Саудовской Аравии, а также отказ от закона «О торговом флоте» 1920 года («закон Джонса» по имени предложившего его сенатора республиканца Уэсли Джонса). Он запрещает иностранным суднам перевозить товары, включая топливо, между портами США и их заморскими территориями (Гавайи, Аляска и Гуам). В 2017 году Трамп отменил его действие для Пуэрто-Рико.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
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На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что некоторые производители нефти в США начали доплачивать по 19 центов за баррель потребителям за отгрузку топлива из хранилищ из-за упавшего спроса.

Цены на нефть существенно обвалились 9 марта после того, как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить объемы добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия отказалась. С 1 апреля ОПЕК+ перестала действовать.

С начала года WTI подешевела на 60%, а Brent — почти на 30%. Июньские фьючерсы второй, по данным лондонской биржи ICE, сейчас торгуются на уровне $25 за баррель. На этой неделе Brent опускалась в цене ниже $23, так дешево последний раз нефть стоила в 2002 году.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, нефть
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