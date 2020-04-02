WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли

По данным газеты, вместе руководителями нефтяных компаний президент планирует обсудить возможности закупки нефти у Саудовской Аравии, а также отмену закона, который требует, чтобы товары в США перевозили только местные судна

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждают собеседники издания, на встрече будут присутствовать руководитель Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, генеральный директор Chevron Corp. Майк Вирт, глава Occidental Petroleum Corp. Вики Холлуб и исполнительный председатель Continental Resources Inc. Гарольд Хамм.

Газета, ссылаясь на слова двух источников, пишет, что Трамп и нефтяники планируют обсудить возможность импорта нефти из Саудовской Аравии, а также отказ от закона «О торговом флоте» 1920 года («закон Джонса» по имени предложившего его сенатора республиканца Уэсли Джонса). Он запрещает иностранным суднам перевозить товары, включая топливо, между портами США и их заморскими территориями (Гавайи, Аляска и Гуам). В 2017 году Трамп отменил его действие для Пуэрто-Рико.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что некоторые производители нефти в США начали доплачивать по 19 центов за баррель потребителям за отгрузку топлива из хранилищ из-за упавшего спроса.