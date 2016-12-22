В ЦБ доказали эффективность словесных интервенций

Заявления ЦБ помогли снизить инфляционные ожидания на финансовом рынке, рассчитали сотрудник регулятора и эксперт ВШЭ. Но в условиях и без того снижающейся инфляции эффект вербальных интервенций оценить сложно, отмечает аналитик

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Слова чиновников и представителей ЦБ влияют на ожидания рынка по инфляции, доказывают в своей работе «Воздействие вербальных интервенций на инфляционные ожидания участников финансовых рынков в России» экономист департамента денежно-кредитной политики ЦБ Михаил Жемков и научный сотрудник лаборатории макроэкономического анализа Высшей школы экономики Ольга Кузнецова. Заявления Центробанка и членов правительства, отслеживаемые с июля 2015 по декабрь 2016 года, снижают инфляционные ожидания, говорится в исследовании, с которым ознакомился РБК​. При этом вербальные интервенции президента Владимира Путина об инфляции оказывают обратный эффект — инфляционные ожидания после этого, наоборот, повышаются. Исследователи объясняют это тем, что Путин высказывался по поводу роста цен не регулярно, а в наиболее кризисные моменты.

Долгосрочная цель ЦБ по инфляции — 4%. После всплеска в 2014–2015 годах, когда инфляция по итогам года составляла 11–12%, рост цен начал замедляться. По итогам 2016 года он составил 5,4%, а 2017-го — 2,5%, то есть уже ниже целевого порога ЦБ. В 2018 году инфляция пока тоже находится ниже ориентира ЦБ: в феврале Росстат отчитался о росте цен на 2,2% в годовом выражении. Как и инфляция, инфляционные ожидания выступают одним из ключевых факторов при принятии решения по ключевой ставке ЦБ. Регулятор ориентируется на прогнозы населения, а также бизнеса и аналитиков, и уже сейчас последние не вызывают у ЦБ большой озабоченности: инфляционные ожидания участников финансового рынка «стабилизировались вблизи уровня 4%», говорилось в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Вербальный фактор

По расчетам авторов исследования, «в среднем каждая позитивная вербальная интервенция монетарных властей (например, прогноз о будущей более низкой инфляции) снижает уровень инфляционных ожиданий» участников рынка. Влияние также оказывают информация о цене на нефть Brent (при дорогой нефти страна быстрее выйдет из кризиса, курс рубля укрепится, и рост цен замедлится), заявления об уровне дефицита бюджета (если он сокращается, то его не надо будет финансировать с помощью эмиссии, а значит, и инфляция замедлится) и росте ВВП.

Однако по-другому обстоит ситуация со словесными интервенциями президента Владимира Путина. В течение рассматриваемого периода в среднем его заявления о снижении инфляции в будущем увеличивали уровень инфляционных ожиданий, рассчитали экономисты. Объяснить это можно тем, что заявления об экономических показателях Путин делал реже чиновников правительства и в основном в острые моменты. «Если и происходит вербальная интервенция со стороны президента, то в период обострения кризисной ситуации и возрастающих инфляционных ожиданий, когда цель вербальных интервенций президента не в объявлении новой актуальной информации по макроэкономическим показателям, а в успокоении рынков и сглаживании излишних колебаний», — говорится в исследовании. При этом снижать ожидания помогали заявления Путина о сокращении дефицита бюджета.

Что учитывалось Для измерения воздействия вербальных интервенций на инфляционные ожидания авторы использовали показатель breakeven inflation rate — это разница между доходностями номинальных и индексируемых на инфляцию облигаций, которая помогает выявить влияние заявлений ЦБ на ожидания по темпам роста цен. Помимо показателя инфляционных ожиданий и переменных, отвечающих за интервенции (заявления анализировались с помощью новостей ТАСС), в модели экономистов учитываются цены на нефть марки Brent. Их решили использовать вместо данных по валютному курсу, так как в отличие от рубля на них не действуют словесные интервенции ЦБ. Хотя на котировки Brent и не влияют внешние шоки, направленные на Россию (те же санкции), от цены на нефть зависит динамика многих макроэкономических показателей страны, объясняют эксперты. При построении модели учитывалась тематика интервенций: рассматривались не только заявления об инфляции, но и о ВВП, валютном курсе, сальдо государственного бюджета. Кроме того, авторы разделяли позитивные и негативные прогнозы. За рассматриваемый период с июля 2015 года по декабрь 2016-го они собрали 344 словесные интервенции от правительства и президента и 204 — от ЦБ.

Вклад интервенций

В целом позитивные прогнозы ЦБ и правительства снижают инфляционные ожидания, делают вывод экономисты. Однако по негативным новостям значимых результатов им получить не удалось — во многом это связано с тем, что таких прогнозов от чиновников и ЦБ было мало, отметили исследователи.

Но проблема и в том, что инфляционные ожидания не заякорены, напоминает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. На мнение участников рынка оказывает влияние сам факт постепенного снижения инфляции. То есть причина снижения инфляционных ожиданий — не в том, что рынок не видит риска роста цен в будущем, а в том, «что уровень инфляции низкий, поэтому они ожидают, что и в будущем он будет низкий», отмечает Мурашов. Оценить вклад риторики ЦБ в отрыве от самой динамики цен невозможно, а в течение рассматриваемого периода инфляция как раз снижалась, указывает макроаналитик. Если сейчас рост цен начнет ускоряться, то и аналитики быстро поменяют свои прогнозы, полагает он.

Сейчас главную озабоченность у ЦБ вызывают ожидания населения — они «все еще заметно превышают цель по инфляции, сохраняется их чувствительность к возможному повышению цен на отдельные группы товаров, в том числе продовольствие», говорилось в релизе ЦБ 23 марта. Оценка инфляционных ожиданий населения на следующий год, по данным «инФОМ», составляет 8,4%.

Ожидания фондового рынка, которые лежат в основе работы Жемкова и Кузнецовой, нельзя считать репрезентативной выборкой для всего населения страны, указывают сами авторы доклада. Как отмечает Мурашов, домохозяйства в основном в принципе не знают, что Центробанк отвечает за динамику инфляции. «Стоит случиться какому-то негативному всплеску, инфляционные ожидания тоже повысятся, хотя для этого нет причин», ​— говорит он.