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Эксперты обнаружили почти 30-процентный рост зарплат рабочих
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Эксперты обнаружили почти 30-процентный рост зарплат рабочих
Экономика, 02 апр 2017, 18:45
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Эксперты обнаружили почти 30-процентный рост зарплат рабочих
Рабочие вышли в лидеры роста зарплат 2016 года: первое место — у электромонтеров, получивших прибавку на 45%. На рынке дефицит квалифицированных кадров, вызванный деградацией среднего профессионального образования, объясняют эксперты
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Дефицит рождает спрос

Самыми востребованными специалистами на российском рынке труда в 2016 году оказались электромонтеры по ремонту электрооборудования — их средние зарплаты выросли с 36,4 тыс. до 52,7 тыс. руб. (на 45%). К такому выводу пришли специалисты аутсорсинговой компании Intercomp (исследование есть у РБК), основывающие свои наблюдения на документально подтвержденных данных о зарплатах 20 тыс. сотрудников предприятий из более чем 30 отраслей экономики по всем федеральным округам России.

В целом представители рабочих специальностей возглавили группу лидеров по росту зарплат в 2016 году — наряду с юристами, рекламщиками и IT-специалистами, отмечают исследователи. Зарплаты рабочих за год увеличились в среднем на 28%. На фоне деградации среднего профессионального образования и развития технологий на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных кадров, объясняют востребованность рабочих эксперты.

Заметный рост зарплат у представителей рабочих профессий наблюдается в последние три-четыре года: сварщики в Москве могут получать до 120 тыс. руб. — больше рядовых менеджеров в офисах, подтверждает РБК руководитель отраслевого отделения «Деловой России» Сергей Варламов. И зарплаты растут не только в Москве, но и в Сочи, Казани, Арктике и на Дальнем Востоке; если не произойдет новых финансовых потрясений, эта тенденция, скорее всего, продлится, говорит эксперт.

По мнению Варламова, нынешним школьникам стоит получать рабочие специальности, но нужно учитывать, что ценятся именно квалифицированные работники, а не разнорабочие: выгодно быть автомехаником, автомаляром, автослесарем — починка автомобиля всегда будет актуальна; престижно быть кондитером высокого уровня. В то же время сантехники и электрики вряд ли смогут рассчитывать на высокие зарплаты, даже в будущем, прогнозирует собеседник РБК.

Эффекты импортозамещения

Лидерство еще двух участников зарплатного рейтинга — рекламистов и работников IT-отрасли — эксперты Intercomp сочли следствием продолжающегося процесса импортозамещения. По их подсчетам, зарплаты в сфере маркетинга и рекламы в прошлом году выросли на 11%, а средний заработок в IT-отрасли оказался самым высоким на российском рынке — 130 тыс. руб. Востребованность специалистов рекламного труда эксперты связывают с обострившейся из-за импортозамещения и кризиса конкуренцией и потребностью компаний в продвижении своих товаров. IT-отрасль в целом активно развивается из-за введенного в 2016 году запрета на закупку зарубежного программного обеспечения госструктурами, отмечают эксперты: в отличие от многих других предприятия отрасли в прошлом году набирали персонал (его численность в среднем увеличилась на 13%).

Согласно данным Росстата, рекламисты и разработчики программного обеспечения (IT-специалисты) действительно были в числе лидеров по величине номинальной начисленной зарплаты в 2016 году. Официальные заработки в этих отраслях составляют в среднем 129,2 тыс. и 112,5 тыс. руб. соответственно. При этом зарплаты IT-специалистов стабильно растут все последние годы, в то время как зарплаты рекламистов даже после заметного роста в 2016 году (на 14,9%) так и не вернулись на уровень 2014 года (тогда они составляли 138,6 тыс. руб.).

Но абсолютными лидерами роста зарплат за год, согласно Росстату, стали другие специалисты: на 200% за год увеличились заработки продавцов и ремонтников мотоциклов (с 17,8 тыс. до 53,6 тыс. руб.), почти удвоились зарплаты людей, занятых копированием записанных носителей информации, — с 57,7 тыс. до 101,97 тыс. руб. (рост зарплат на 76,6%).

Прибавку съела инфляция

Зарплаты остальных россиян в 2016 году тоже росли, но они этого не ощутили, следует из подсчетов Intercomp: средняя зарплата в России увеличилась на 5,7%, в то время как индекс потребительских цен за год, по данным Росстата, составил 5,4%. В 2017 году прирост средних зарплат будет более заметным — до 7%, ожидают специалисты Intercomp.

В пятницу, 31 марта, министр труда Максим Топилин объявил о начале роста реальных доходов россиян. «Есть ощущение, что инфляция будет чуть больше 4%, сейчас такие прогнозы есть. С учетом этого в январе—феврале реальные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1%, реальная заработная плата выросла на 2,3%», — приводит слова министра «Прайм». В прошлом году реальные доходы россиян падали, напомнил Топилин: реальная зарплата по итогам года выросла меньше чем на 1%.

Автор: Светлана Бочарова.
Теги: зарплаты , рабочие , рынок труда
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