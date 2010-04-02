АВТОВАЗ займет в ближайшие 10 лет еще 45 млрд руб.

Программа заимствований ОАО "АВТОВАЗ" до 2020г. составляет 43-45 млрд руб., сообщил РБК президент ОАО "АВТОВАЗ" Игорь Комаров. С таким заявлением он выступил во время визита в Венесуэлу, куда глава компании поехал вместе с правительственной делегацией.

По словам И.Комарова, данная сумма включает в себя 28 млрд руб. от "Ростехнологий", которые пойдут на урегулирование долговой проблемы АВТОВАЗа. Компания отдаст этими деньгами взятые ранее кредиты Сбербанку и ВТБ, но лишь для того, чтобы снова занять те же деньги на новых условиях.

"До 2020г. программа заимствований составляет 43-45 млрд руб., туда включены эти 28 млрд руб. долга", - сказал РБК глава компании, добавив, что у АВТОВАЗа есть договоренность со Сбербанком и ВТБ о реструктуризации долга на эти самые 28 млрд руб. "Мы им погашаем, а они открывают кредитную линию на 5 лет по льготной ставке на всю сумму погашения", - пояснил президент АВТОВАЗа.

Что касается оставшихся 10 млрд руб. долга автогиганта, то источники погашения будут определены позднее, отметил И.Комаров.

По данным Счетной палаты РФ, общий долг АВТОВАЗа на 1 декабря 2009г. составлял 80 млрд руб.

В середине марта Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг РФ одобрили стратегию развития АВТОВАЗа до 2020г., что позволяет госкорпорации "Ростехнологии" перечислить 28 млрд руб. автомобильному концерну. Полученные средства российский автогигант направит на погашение и реструктуризацию долгов перед ключевыми банками, что позволит перейти к реализации одобренной министерствами стратегии.

Напомним, инвестиционная программа АВТОВАЗа до 2020г. составит 110 млрд руб. Планом предусматривается производство 1 млн 250 тыс. автомобилей до 2020г., большей частью - под брендом Lada.