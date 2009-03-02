Президент подписал закон, повышающий требования к капиталу банков

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении требований к капиталу банков, принятый Госдумой 11 февраля 2009г.

Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" устанавливает, что если размер капитала банка по состоянию на 1 января 2007г. был менее 90 млн руб., то банк обязан довести размер собственных средств до указанного размера к 1 января 2010г., а к 1 января 2012г. - до 180 млн руб.

Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении 11 февраля 2009г. Затем, 20 февраля 2009г., он был одобрен и Советом Федерации.

Для кредитных организаций, ходатайствующих о расширении деятельности путем предоставления лицензии на совершение банковских операций в рублях и иностранной валюте, привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, минимальный размер собственных средств увеличивается с действующих 5 млн евро до 900 млн руб.

Для вновь регистрируемых небанковских кредитных организаций, имеющих право осуществлять расчеты по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам, минимальный размер капитала увеличивается с 0,5 млн евро до 90 млн руб.