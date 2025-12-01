Как Россия развивает атомную промышленность

Российская энергетика выходит на новый виток развития. На повестке — установка в регионах ядерных реакторов малой мощности и полная локализация производства литийионных аккумуляторов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия продолжает последовательно развивать атомную энергетику, a реализовать поставленные цели помогает национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии». В фокусе — термоядерные технологии, системы накопления энергии и другие инновационные направления.

Энергетическая стратегия, также утвержденная в этом году, предусматривает комплексное развитие всей энергосистемы страны, включая добычу и переработку углеводородов, расширение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и обеспечение безопасности, а также реализацию климатической доктрины России.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что энергетическая стратегия призвана объединить процессы, происходящие в экономике и в энергетическом секторе, обеспечивая координацию ввода новых мощностей с потребностями населения и бизнеса.

В этом контексте развитие атомных технологий выступает не только как отраслевой приоритет, но и как общенациональная задача, связанная с устойчивым ростом и технологическим суверенитетом страны.

Реакторы малой мощности

В рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» внимание уделяется как строительству крупных атомных энергоблоков, так и внедрению инновационных решений в области станций малой мощности, исследовательских реакторов, а также технологий замкнутого ядерного топливного цикла. Эти направления выступают логическим продолжением политики России в сфере энергетики, направленной на сохранение технологического лидерства и формирование долгосрочной стратегии развития отрасли.

По словам директора международных научно-технических проектов госкорпорации «Росатом» Василия Константинова, новые атомные энергоблоки и станции малой мощности рассматриваются как важный инструмент обеспечения энергетической безопасности страны. Он отмечает, что, несмотря на уже существующую развитую энергосистему России, переход к следующему этапу ее развития требует дополнительных комплексных решений.

Одно из перспективных направлений — компактные атомные станции, способные обеспечивать электроэнергией отдаленные регионы и крупные промышленные объекты, расположенные вдали от магистральных сетей. Такие установки создают условия для привлечения инвестиций в регионы, способствуют открытию новых производств и формированию современной социальной инфраструктуры, что, в свою очередь, поддерживает экономическое развитие и укрепляет потенциал территорий.

По мнению Василия Константинова, безуглеродная генерация также играет стратегическую роль в развитии энергетики, так как позволяет снижать углеродный след, делая отрасль более устойчивой и отвечающей современным международным стандартам по охране окружающей среды.

Особое место в реализации национального проекта занимает исследовательская база. В рамках ее расширения в Димитровграде строится многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР).

Василий Константинов считает, что его запуск позволит России сохранить лидерские позиции в мировой атомной науке. Реактор рассчитан на решение ключевых задач, определяющих будущее всей отрасли: разработку новых материалов, исследование технологий реакторов IV поколения, повышение безопасности действующих энергоблоков и подготовку специалистов высокой квалификации. На базе установки планируется создание международного центра исследований, что, по расчетам Василия Константинова, подтвердит высокий уровень российских технологий и укрепит сотрудничество с зарубежными партнерами.

Не менее значимым направлением является замыкание ядерного топливного цикла (повторное использование переработанного топлива) и переход к двухкомпонентной атомной энергетике (сочетание тепловых и быстрых реакторов). Василий Константинов полагает, что реализация этого направления позволяет более эффективно использовать природный уран, минимизировать накопление отработанного ядерного топлива и расширять энергоресурсную базу страны.

После переработки использованное горючее вновь поступает в реакторы, что снижает объем отходов и повышает общую устойчивость атомной энергетики. Сочетание реакторов на тепловых и быстрых нейтронах создает возможность более рационального использования ресурсов для будущих поколений и обеспечивает долговременную надежность энергетической системы, считает эксперт.

Смежные отрасли и экспортный потенциал

Развитие атомной науки имеет широкие перспективы за пределами энергетики. Исследования, которые предполагается проводить на МБИР, откроют возможности для медицины, включая онкологию.

Экспериментальные установки помогут обосновывать новые методы терапии, а получаемые изотопы станут сырьем для высокотехнологичных препаратов. Таким образом, атомные технологии напрямую связаны с улучшением качества жизни населения и поддержкой отечественного здравоохранения.

Вопрос стоимости электроэнергии также остается актуальным. Василий Константинов отмечает, что строительство новых реакторов требует значительных капиталовложений, однако эксплуатация объектов в дальнейшем обходится относительно недорого. Длительный срок службы позволяет распределять расходы на десятилетия, делая электроэнергию более доступной для населения и бизнеса. Высокая предсказуемость цен атомной генерации особенно важна для промышленности, где стабильность и надежность энергоснабжения играют ключевую роль.

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» также предполагает развитие замкнутого цикла, тиражирование линейки АЭС малой мощности, совершенствование технологий реакторов нового поколения. Согласно официальным данным, к 2030 году уровень технологической независимости России в сфере новейших ядерных разработок должен составить не менее 67%.

Строительство новых энергоблоков и исследовательских реакторов, переход к замкнутому топливному циклу и развитие станций малой мощности представляют собой последовательную стратегию, направленную на укрепление энергетической безопасности страны, расширение экспортных возможностей и обеспечение технологического суверенитета, считают эксперты. Василий Константинов подчеркивает, что Россия рассматривает атомную энергетику как ключевой фактор экономического роста и гарант стабильности на десятилетия вперед.