Силуанов сообщил о согласии «большой двадцатки» реформировать ВТО

Первый вице-премьер подчеркнул, что всем мировые лидеры высказываются против политики протекционизма и каких-либо ограничений в международной торговле, в том числе президент России Владимир Путин

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

На саммите G20 мировые лидеры, в первую очередь, выразили обеспокоенность из-за протекционистских мер и заявили о готовности реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.​

«Все буквально выступали против барьеров в торговле, против протекционизма, против создания ограничений и так далее. В этом же русле высказывался и наш президент [Владимир Путин]. Говорилось о том, что мы все заинтересованы в том, чтобы активизировать инвестиционную активность, создавать новые рабочие места. А если будут ограничения в торговле, сбыте продукции, то о каких новых ограничениях можно говорить?» — отметил Силуанов.

«В этой части вроде как консенсус есть относительно того, что необходимо сокращать барьеры на пути к перетокам товаров, капиталов, сокращать вот эти барьеры», — добавил он.

По словам Силуанова, «все согласились с тем, что необходимо реформировать ВТО, чтобы ВТО играло более значимую роль». Речь на саммите шла и о реформировании судебных, арбитражных органов международной организации.

«Кстати говоря, американский лидер тоже в этой части высказывался», — указал Силуанов.

Россия также выступила за то, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) играл более значимую роль «в области координации стран при проведении своих политик, чтобы МВФ давал оценки тем решениям, которые принимаются и которые носят ограничительный протекционистский характер».

Вопрос по реформированию ВТО «обязательно» будет в итоговой декларации G20, ожидает Силуанов. Конкретные меры могут быть предложены к следующему саммиту, который пройдет в Осаке (он состоится в июне следующего года).

По словам Силуанова, обсуждался вопрос и капитализации МВФ, чтобы он оказывать помощь странам (в том числе развивающимся), «которые попали в сложную финансовую ситуацию». Россия готова участвовать в формировании дополнительного капитала МВФ на эти цели, добавил первый вице-премьер. Конкретные параметры такой поддержки пока не обсуждались, уточнил он.