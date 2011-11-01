Premarket США: Падение S&P ниже 1220 может спровоцировать панику

Накануне американские биржевые индексы заметно сдали позиции, и динамика фьючерсов указывает на то, что во вторник мы увидим продолжение банкета, организованного "медведями".

На открытии фондовых торгов в США во вторник, 1 ноября, вторую сессию подряд ожидается понижение ведущих индексов. Резко негативная динамика котировок наблюдалась во вторник и на открытии европейских фондовых торгов. Таким образом мировые биржи реагируют на новости о референдуме в Греции, на котором должна решиться судьба соглашения по суверенному долгу страны, достигнутого с европейскими лидерами 26 октября в Брюсселе.



Кроме того, не внушают оптимизма и новости из США. Нервозная обстановка, царящая на финансовом рынке, усилилась после сообщения о банкротстве американской брокерской компании MF Global, павшей жертвой долгового кризиса еврозоны.



Настроение участников рынка окончательно испортилось после выхода китайской макроэкономической статистики. Официальный индекс менеджеров по закупкам в секторе обрабатывающей промышленности (PMI) КНР в октябре 2011г. снизился до 50,4 пункта с 51,2 пункта в сентябре 2011г., что свидетельствует об уменьшении активности в промышленном секторе страны.



Все эти факторы оказывают давление на котировки. В лидерах снижения в ходе торговой сессии 1 ноября могут оказаться американские банки (Bank of America, Citigroup, J.P.Morgan Chase и Morgan Stanley), чутко реагирующие на информационный фон, а также нефтегазовые компании США (ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips) на фоне снижения цен на нефть.



На фондовый рынок США могут оказать влияние и корпоративные новости. В частности, во вторник будут обнародованы финансовые отчеты американской фармацевтической Pfizer и энергетической Valero Energy.



По состоянию на 15:30 мск котировки фьючерсов на индекс Dow Jones понизились на 165 пунктов (-1,39%), на индекс S&P - на 22 пункта (-1,76%), на индекс NASDAQ - на 36,75 пункта (-1,56%).



Накануне американские биржевые индексы заметно сдали позиции, и динамика фьючерсов на них указывает на то, что во вторник мы увидим продолжение банкета, организованного "медведями". Индекс S&P с открытия торгов готовится показать падение еще на 1,8%, и это будет откат с максимума минувшей недели уже на 5% - немалая величина. Но даже в таких условиях нельзя сказать, что все потеряно. S&P опустится на уровень поддержки 1230 пунктов, и здесь "быки" могут попытаться взять реванш, причем в их планах может даже оказаться достижение цели 1300 пунктов, до которых на минувшей неделе подняться так и не удалось.



Поддержать покупателей, вероятно, смогут данные макроэкономической статистики. В частности, ожидаемый небольшой подъем индекса деловой активности в производственном секторе развеет страхи падения показателя ниже барьера в 50 пунктов, а прирост объема расходов на строительство задаст тренд на их рост - по итогам августа показатель вырос впервые за последние годы. Однако если позитивные ожидания не оправдаются и S&P свалится ниже 1230 пунктов (а лучше даже ниже 1220 пунктов, за которые бились весь август и сентябрь 2011г.), вот тогда-то и настанет момент для оправданной паники. Индекс ММВБ в таком случае выше достигнутых к открытию торгов США 1450 пунктов явно не удержится.



Quote.rbc.ru