МПС вернет деньги пассажиру опоздавшего поезда

С сегодняшнего дня Министерство путей сообщения РФ начинает выплачивать пассажирам компенсации за сбои в движении поездов. Как сообщили РБК в пресс-службе МПС РФ, система выплаты компенсаций основана на ряде законов, в том числе на законе "О защите прав потребителей" и, прежде всего, призвана повысить качество обслуживания пассажиров.

Сумма компенсации составит 3% от стоимости билета за каждый час, затраченный пассажиром на ожидание поезда, однако сумма выплат не будет превышать стоимости самого билета. Пассажир вправе подать жалобу в течение 45 дней после рейса, возврат денег будет производиться в течение 30 дней после подачи жалобы.

Пассажиры, опоздавшие на поезд не более чем на три часа, получат право возобновить действие билета на другой поезд в нужном направлении с небольшой доплатой. Это право МПС сохраняет за пассажиром в течение трех суток, если опоздание произошло из-за болезни или несчастного случая. В этой ситуации необходимо предъявить работникам железной дороги справку из медучреждения. Однако теперь при возврате пассажиром билета необходимо будет заплатить определенную сумму.

Каждому пассажиру МПС предоставляет право бесплатного провоза ручной клади весом не более 36 кг, размер которой не превышает 180 см.