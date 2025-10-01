Общепиту улучшили условия освобождения от уплаты НДС

Использовать освобождение от НДС смогут больше компаний из сферы общепита. С 1 октября 2025 года повышен годовой лимит доходов: вместо прежнего порога в 2 млрд руб. будет действовать лимит 3 млрд руб.

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 октября 2025 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, согласно которым предельный размер доходов для применения освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) повышается до 3 млрд руб. Ранее ограничение составляло 2 млрд руб.

Закон о внесении изменений в Налоговой кодекс, в том числе в части увеличения суммы доходов освобождаемых от налогообложения НДС организаций и ИП при оказании услуг общепита, президент Владимир Путин подписал в июле 2025 года. Позднее в том же месяце Минфин уточнил, что данное изменение вступит в силу с 1 октября 2025 года. Согласно подп. 38 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса от налогообложения НДС освобождается оказание организациями и ИП услуг общественного питания через объекты общественного питания: рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и пр. — а также услуг общественного питания по месту, выбранному заказчиком, например выездное обслуживание — кейтеринг. Услугами общепита в целях освобождения от НДС не считаются торговля в отделах кулинарии в рознице, а также продажа блюд и напитков через вендинговые аппараты.

Льготу по НДС вправе применять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, но при соблюдении определенных критериев, напомнила в разговоре с РБК налоговый консультант Татьяна Жукова.

Критерии для льготы по НДС в общепите:

доход за предыдущий год — не больше 3 млрд руб. (с 1 октября 2025 года);

доля дохода от услуг общепита за предыдущий год — не менее 70%;

среднемесячная оплата труда за прошлый год — не менее среднеотраслевого регионального уровня (это условие проверяется начиная с 2024 года).

Льгота по НДС предоставляется в беззаявительном порядке, но каждая компания принимает решение самостоятельно, напомнила в разговоре с РБК руководитель бухгалтерского агентства «Траст-Капитал» Ольга Кокарева. Если право на льготу есть, но организация выбрала платить НДС, необходимо подать заявление об отказе по основному месту учета. Срок подачи — не позднее первого числа квартала, начиная с которого компания решила не пользоваться льготой.

«Каждая компания для себя все равно делает просчет, что для нее более выгодно: не платить НДС и при этом позволить себе более низкооплачиваемый персонал или все-таки освободиться от НДС. Бизнес, связанный с общественным питанием, является довольно человекоемким. В этом бизнесе задействовано огромное количество людей и львиная доля расходов — это именно персонал», — поясняет Кокарева.

Освобождение от налога — большое преимущество для сферы общепита, которое затронет не только бизнес, но и клиентов, считает Жукова. «Цена на продукцию в столовых, ресторанах и кафе может остаться на уровне, который позволит более доступно продавать свою продукцию. Клиенты общепита выиграют, несомненно, тоже, потому что, как правило, всегда налог НДС перекладывается у нас на конечного потребителя, то есть посетителей», — отметила она.

Оборот общественного питания в России по итогам 2024 года составил 3,44 трлн руб., превысив показатель 2023 года на 9%. Количество организаций общепита также выросло, на конец прошлого года — около 198 тыс. объектов, что почти на 2% выше показателя 2023 года. Согласно прогнозам экспертов, рост числа объектов общепита продолжится и к 2030 году может достигнуть 218 тыс. объектов.