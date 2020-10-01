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Мишустин попросил чиновников избегать двусмысленности в адрес компаний

По словам главы правительства, необходимо внимательно относиться к высказываниям, чтобы не нанести ущерб экономике
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: premier.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства попросил подчиненных внимательно относиться к публичным высказываниям, которые могут повлиять на котировки акций компаний, торгующихся на бирже, сообщается на сайте правительства.

«Каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе», — сказал он.

При этом Мишустин не уточнил, с чем связано его предупреждение.

Источник «Интерфакса» считает, что поводом для замечания могла была реакция на слова вице-премьера Юрия Трутнева о прогнозной загрузке Севморпути (СМП).

Кроме того, в конце прошлой недели котировки акций «Газпрома» снизились на фоне заявлений заместителя министра энергетики Павла Сорокина. Последний заявил о возможном снижении дивидендов ради финансирования программы социальной газификации. «Предварительные расчеты показывают, что для завершения газификации, чтобы выполнить поручение президента, нужны существенные средства. Часть этих средств у «Газпрома» есть. Мы рассчитываем, что часть можно изыскать за счет эффективности, то есть за счет того, что будут существенно изменены строительные стандарты, упрощена стройка, сроки. А остальное — в докладе представлено несколько вариантов источников, то есть это потенциальные льготы по НДПИ «Газпрому», возможность снижения дивидендов, возможно это также за счет налога на имущество, или инвествычет нами предлагался. Будем обсуждать с Минфином», — заявил он на Тюменском нефтегазовом форуме 24 сентября (цитата по ТАСС). При этом Сорокин уточнил, что Минфин вряд ли согласится на такой вариант.

25 сентября ситуацию прокомментировал заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Он заявил, что компания готова выполнить все обязательства по программе газификации до 2025 года, не урезая при этом размер дивидендов. По словам Садыгова, в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию «Газпром» рассматривает возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой.

РБК направил запросы в «Газпром» и Минэнерго.

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При участии
Алина Фадеева
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