Мишустин попросил чиновников избегать двусмысленности в адрес компаний

По словам главы правительства, необходимо внимательно относиться к высказываниям, чтобы не нанести ущерб экономике

Михаил Мишустин (Фото: premier.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства попросил подчиненных внимательно относиться к публичным высказываниям, которые могут повлиять на котировки акций компаний, торгующихся на бирже, сообщается на сайте правительства.

«Каждое наше слово тщательно анализируется бизнесом и финансистами. Двусмысленность в словах о российских публичных компаниях может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционные решения, нанести прямой ущерб экономике. Попрошу вас быть внимательными в этом вопросе», — сказал он.

При этом Мишустин не уточнил, с чем связано его предупреждение.

Источник «Интерфакса» считает, что поводом для замечания могла была реакция на слова вице-премьера Юрия Трутнева о прогнозной загрузке Севморпути (СМП).

Кроме того, в конце прошлой недели котировки акций «Газпрома» снизились на фоне заявлений заместителя министра энергетики Павла Сорокина. Последний заявил о возможном снижении дивидендов ради финансирования программы социальной газификации. «Предварительные расчеты показывают, что для завершения газификации, чтобы выполнить поручение президента, нужны существенные средства. Часть этих средств у «Газпрома» есть. Мы рассчитываем, что часть можно изыскать за счет эффективности, то есть за счет того, что будут существенно изменены строительные стандарты, упрощена стройка, сроки. А остальное — в докладе представлено несколько вариантов источников, то есть это потенциальные льготы по НДПИ «Газпрому», возможность снижения дивидендов, возможно это также за счет налога на имущество, или инвествычет нами предлагался. Будем обсуждать с Минфином», — заявил он на Тюменском нефтегазовом форуме 24 сентября (цитата по ТАСС). При этом Сорокин уточнил, что Минфин вряд ли согласится на такой вариант.