Российский рынок отметил американский День труда ростом

В понедельник, 1 сентября, торги на российском рынке открылись гэпом вниз на негативном внешнем фоне

В понедельник, 1 сентября, торги на российском рынке открылись гэпом вниз на негативном внешнем фоне. Биржи США в пятницу закрылись снижением. Фьючерсы на американские индексы в понедельник также демонстрировали негативную динамику. Распродажи наблюдались и на рынке нефти. Кроме того, на всех ведущих биржах Азии царил негативный настрой. Тем не менее после неудачного открытия на отечественном рынке акций начали наблюдаться активные покупки. Эйфория продолжалась до полудня, однако к окончанию торгов индексы начали снижаться.



Нерабочий день в США привел к снижению активности торгов на российсиком фондовом рынке. Этим и воспользовались активные игроки, начавшие скупку отечественных акций на фоне снижающихся европейских площадок. На фоне падающих цен на углеводороды в особенности пользовался спросом нефтегазовый сектор. Также неплохую динамику показали бумаги банков. Однако лидером роста стали акции компании "Уралкалий" на фоне публикации данных за первое полугодие по МСФО.



По итогам торгов 1 сентября индекс ММВБ вырос на 1,28% - до 1366,24 пункта, классический индекс РТС повысился на 1,24% - до 1666,52 пункта. Объемы торгов составили: на ФБ ММВБ - 32,23 млрд руб., на классическом рынке РТС - 27,45 млн долл.



Цены на нефть в понедельник снижались, что было вызвано ожиданиями меньшего, чем предполагалось ранее, ущерба, который причинит нефтяной отрасли США тропический ураган "Густав". Так, "Густав" по-прежнему остается ураганом третьей степени, в то время как эксперты прогнозировали, что стихия достигнет четвертой, а возможно и пятой степени опасности, а скорость ветра превысит 250 км/час. Однако с ночи скорость ветра в зоне урагана не усилилась. Тем временем добыча нефти на шельфе Мексиканского залива, по информации Управления по полезным ископаемым, упала на 96%, добыча природного газа снизилась на 82%, а пропускная способность нефтеперерабатывающей отрасли уменьшилась на 11%.



Разнонаправленную динамику продемонстрировали акции нефтегазовых компаний на фоне утверждения Минфином РФ экспортной пошлины на нефть, которая с 1 октября 2008г. будет установлена в размере 485,8 долл./т. Напомним, что предыдущее значение действует с 1 августа 2008г. и составляет 495,9 долл./т. На фоне снижения экспортных пошлин привилегированные акции "Сургутнефтегаза" выросли в цене на 4,34%, обыкновенные – на 3,14%. Бумаги НОВАТЭКа подорожали на 1,48%, "Газпром нефти" – на 2,6%, "Роснефти" – на 4,07%, "Татнефти" – на 0,47%.



В пятницу после закрытия сессии вышла информация о том, что ЛУКОЙЛ "сохраняет оптимизм" в отношении переговоров с иракским правительством по проекту "Западная Курна-2". Бумаги ЛУКОЙЛа по итогам сессии выросли на 0,74%.



Бумаги "Газпрома" отставали от лидеров сектора, но по итогам дня, тем не менее, продемонстрировали рост на 1,34%.



Бумаги банков также дорожали. Катализатором роста в секторе выступила неофициальная информация о том, что Lehman Brothers Holdings Inc. ведет переговоры с корейским банком Korea Development Bank (KDB) о продаже ему до 25% своих акций. Сумма сделки может составить до 6 млрд долл. На этом фоне акции "Сбербанка" подорожали на 1,57%, бумаги ВТБ - на 1,33%.



В понедельник "Уралкалий" опубликовал данные по МСФО за первое полугодие 2008г. Чистая прибыль выросла в 3,6 раза и составила 13,795 млрд руб. Выручка компании выросла в 2,14 раза и достигла 28,562 млрд руб. Валовая прибыль компании в первом полугодии 2008г. составила 23,926 млрд руб., что в 2,34 раза превышает показатель за аналогичный период 2007г. Операционная прибыль составила 17,089 млрд руб., что в 3,4 больше, чем в первом полугодии 2007г. EBITDA за отчетный период выросла в 3 раза и составила 18,292 млрд руб. Повышение рентабельности бизнеса компании было с оптимизмом воспринято инвесторами, и акции "Уралкалия" по итогам сессии подорожали на 6,99%.



Начало осени на российсиком рынке ознаменовалось покупками, и, несмотря на низкую ликвидность, по итогам сессии отечественные индексы выросли. Во вторник американские трейдеры вернутся за свои терминалы, и объемы торгов на отечественном рынке акций существенно повысятся. При этом в какую сторону станет двигаться российский рынок, будет определять внешняя рыночная конъюнктура и итоги экстренного саммита Евросоюза.



Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:



ЛУКОЙЛ: накапливать

Сургутнефтегаз: накапливать

Газпром: покупать

Сбербанк России: покупать

Норильский никель: накапливать

МТС: покупать

НК Роснефть: накапливать

Банк ВТБ: покупать



Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".



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